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影／蔣萬安感謝柯文哲任內打下基礎 雖曾批評…當家才知柴米貴

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左）下午前往文山區出席台北市議員耿葳（右）競選總部成立大會。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安（左）下午前往文山區出席台北市議員耿葳（右）競選總部成立大會。記者黃義書／攝影

台北市長蔣萬安、國民黨黨主席鄭麗文下午前往文山區出席台北市議員耿葳競選總部成立。蔣萬安身穿耿葳的競遠背心進場，受到熱烈地歡迎，民眾紛紛在背心上，貼上「愛心」貼紙，甚至有民眾將「愛心」直接貼在蔣萬安的臉上，表達支持之意。蔣萬安在致詞後、受訪時，鄭麗文也抵達，兩人雖同場，但未見面相互致意。

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蔣萬安對於在進場受到民眾熱烈的歡迎，並在身上貼上愛心一事。蔣萬安表示，鄉親非常的熱情，不只對於自己，也是對議員耿葳滿滿的肯定跟支持。 

蔣萬安受訪時對於昨天辯論，對台北市前市長柯文哲的讚賞，但四年前也曾對柯文哲的大巨蛋、及社會住宅部有所批評；另媒體人也批評蔣萬安讚賞柯文哲是否向貪腐低頭。蔣萬安就此表示，當家才知柴米貴。柯文哲的市政其實很不錯，打下了非常深厚扎實的基礎，讓自己在這四年能夠很快速的建設台北。 

國民黨黨主席鄭麗文（左）下午前往文山區出席台北市議員耿葳（右）競選總部成立大會。記者黃義書／攝影
國民黨黨主席鄭麗文（左）下午前往文山區出席台北市議員耿葳（右）競選總部成立大會。記者黃義書／攝影

台北市長蔣萬安下午前往文山區出席台北市議員耿葳競選總部成立大會。蔣萬安進場身穿耿葳的競選背心，民眾紛紛貼上「愛心」，表達支持之意。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安下午前往文山區出席台北市議員耿葳競選總部成立大會。蔣萬安進場身穿耿葳的競選背心，民眾紛紛貼上「愛心」，表達支持之意。記者黃義書／攝影

2026九合一選舉 蔣萬安 台北市選舉 柯文哲

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