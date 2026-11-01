建廟246年三山國王今辦聖誕千秋慶典 收冬戲、祈福平安米傳承客家信仰

建廟246年的新莊三山國王廟（廣福宮），適逢三山國王之一的獨山國王聖誕前夕，今天舉辦聖誕千秋慶典。新北市客家局長劉冠吟、三山國王廟主委黃金泉與地方民代、鄉親共同參與，透過傳統祭儀、收冬戲及祈福活動，延續都會區珍貴的客家文化。

客家局長劉冠吟表示，農曆9月25日為「獨山國王」聖誕，三山國王長久以來是客家重要信仰，象徵守護、團結與互助，也承載早期客家先民移居、落地生根的歷史記憶。劉冠吟指出，新莊三山國王廟（廣福宮）為國定古蹟，是北台灣歷史悠久且具代表性的潮州府移民信仰中心，不只是廟宇更是珍貴的文化資產。此次慶典結合在地客家社團、社區、新莊廟街及青年力量，希望透過宗教信仰的凝聚力，讓傳統祭祀禮俗重新走進現代生活。

劉冠吟說，客家文化的傳承不只是在保存一項儀式，更重要的是讓下一代知道這些文化從哪裡來，也願意參與、傳承下去。三山國王所代表的忠義與守護精神深深影響客家族群。藉由一年一度的聖誕慶典，除感念先民、祈求國泰民安、風調雨順，不同世代及族群認識客家信仰與傳統文化之美。

今天的慶典活動包括傳統科儀及收冬戲，收冬是過去客庄農作收成後重要的歲末習俗，農民以祭祀酬謝神明一年庇佑，並透過戲曲演出表達感恩，展現敬天惜地的精神。今年特別邀請新五洲布袋戲演出扮仙戲，在鑼鼓與戲曲聲中為三山國王祝壽祈福，重現客庄歲末謝神文化。

為讓更多民眾親近三山國王信仰與客家文化，11月1日至3日同步推出社群標記留言活動，完成指定任務即可至新莊三山國王廟（廣福宮）兌換「三山國王祈福平安米」1份，讓傳統信仰走入民眾日常生活。

新北市客家局表示，未來將持續與地方廟宇、客家社團及青年世代合作，保存傳統核心精神並融入更多參與方式，讓客家文化在新北城市生活中代代傳承。

完成指定任務即可兌換「三山國王祈福平安米」1份。圖／新北市客家局提供

「2026三山國王聖誕千秋慶典」今天上午在新莊三山國王廟（廣福宮）熱鬧舉行。圖／新北市客家局提供

今年特別邀請「新五洲布袋戲」收冬戲，在鑼鼓與戲曲聲中為三山國王祝壽祈福，重現客庄歲末謝神文化。圖／新北市客家局提供