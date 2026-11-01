「麥當勞阿姨」出沒！蔡淑君變裝太逼真 小朋友當場喊點餐

昨天是萬聖節，各地掀起變裝熱潮。新北市議員蔡淑君連續5年舉辦萬聖派對，今年吸引上萬名親子家庭湧入林口運動公園，小巫師、小惡魔、南瓜精靈等各式造型穿梭其中，整座公園化身歡樂變裝嘉年華，節慶氣氛十足。

蔡淑君今年也精心變裝，化身俏皮的「麥當勞阿姨」，頭戴紅帽、身穿紅黃條紋制服，造型相當搶眼。沒想到裝扮太過逼真，不少小朋友一看到她，竟認真上前要求點餐，讓她哭笑不得，直到發現眼前的「麥當勞阿姨」其實是蔡淑君，才驚喜地笑成一團，紛紛要求合照。

活動今年規模再升級，小搗蛋鬼們從林口運動公園溜冰場出發，沿文化二路、仁愛路、文化三路及四維路展開「搗蛋遊街」，沿途集點蓋章，集滿點數還能兌換扭蛋代幣，大小朋友玩得不亦樂乎。

這場萬聖遊行也串聯地方社區力量，林口地區各國中小家長會及沿線店家，共有39家單位共襄盛舉，熱情迎接變裝小朋友；東森文化基金會、林口分局、林口義消及國立體育大學也共同協辦，兼顧活動熱鬧與遊行安全。

今年活動與醒吾科技大學共同主辦，校內多個系所師生投入服務，除了為孩子畫上南瓜、蝙蝠等萬聖節彩繪，也事前合力包裝近1萬包糖果，活動當天全數發送一空，吉祥物「醒吾虎」也到場與孩子們開心合影。

蔡淑君說，萬聖派對連續舉辦5年，今年參與人數突破萬人，看到這麼多爸爸媽媽帶著孩子一起參加，大小朋友都玩得開心，就是她持續舉辦活動最大的動力。

新北市議員蔡淑君連續5年舉辦萬聖派對，今年吸引上萬名親子家庭湧入林口運動公園，小巫師、小惡魔、南瓜精靈等各式造型穿梭其中，整座公園化身歡樂變裝嘉年華，節慶氣氛十足。圖／蔡淑君提供

林口萬聖派對連續舉辦5年，今年參與人數突破萬人。圖／蔡淑君提供