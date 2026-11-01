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內科通勤轉型有成 大眾運輸使用率增至4成2

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
內科綠運輸推動見成效，員工大眾運輸使用率五年由31.8%升至42.4%。本報資料照片
內科綠運輸推動見成效，員工大眾運輸使用率五年由31.8%升至42.4%。本報資料照片

台北市政府交通局攜手內科協會的企業，推動內科通勤轉型推廣計畫，內科發展協會統計，企業員工使用大眾運輸比率成長，九月廿二日「世界無車日」瑞光路交通量下降百分之十一點一三，成效顯著。

北市交通局去年起與內科協會合作推動「內科綠運輸通勤」，今年推出六月公車、七月自行車、八月共乘及九月整合綠運輸，每月不同運具主題，引導企業及員工培養多元通勤習慣。

交通局說，包含台達電子、台灣世曦、研華科技及王道銀行等十八家企業參與，實施彈性上下班、遠距或異地辦公、大眾運輸轉換、自行車與步行通勤、共乘及停車管理等多元對策，並搭配禮券或補助等誘因，鼓勵員工彈性搭配運具。

成果發表會上，副市長張溫德頒發感謝狀，感謝企業共同響應綠運輸。內科協會表示，內科員工人數五年來從廿一萬人成長至廿三萬人，約百分之七點八，但交通局調查，七條主要道路交通行駛速率仍提升百分之六，企業員工使用大眾運輸比率從五年前百分之卅一點八成長到百分之四十二點四，顯示推動綠運輸轉型成效顯著。

交通局表示，未來捷運東環段施工，內科交通勢必面臨衝擊，市府將持續與內科協會共同合作推廣綠運輸轉型，協助各企業能推廣使用公共運輸。

世曦 大眾運輸 共乘

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