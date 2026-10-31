快訊

中油調漲電業用戶天然氣4％ 台電估每月燃料成本增加至230億元

聽新聞
0:00 / 0:00

白晝之夜登場！首展巴黎藝術家作品 結合那卡西文化

中央社／ 台北31日電
「2026台北白晝之夜」31日登場，台北市長蔣萬安（右2）晚間至圓山自然景觀公園出席開幕儀式，在台上與法國在台協會主任龐維德（Frédéric Laplanche）（左2）交換意見。 中央社
「2026台北白晝之夜」31日登場，台北市長蔣萬安（右2）晚間至圓山自然景觀公園出席開幕儀式，在台上與法國在台協會主任龐維德（Frédéric Laplanche）（左2）交換意見。 中央社

2026台北白晝之夜今天開幕，市長蔣萬安表示，今年首度與巴黎104藝術中心合作，為市民帶來法國藝術家作品，並結合北投那卡西文化，打開大同大學校園，讓街區成為無圍牆展區。

北市文化局31日舉辦2026白晝之夜開幕儀式，蔣萬安、文化局長蔡詩萍、副秘書長林士斌、法國在台協會主任龐維德（Frédéric Laplanche）、巴黎白晝之夜專辦公室主任歐潔妮．歐芙蕾（Eugénie Auvray）、台北白晝之夜藝術總監黃彥穎等人出席。

蔣萬安致詞表示，今年白晝之夜由法國在台協會團隊協助籌辦，並與巴黎104藝術中心合作，透過巴黎白晝之夜專辦主任、策展人指導，帶來許多法國藝術家的作品，讓活動更精彩。

蔣萬安說，今年活動將北投那卡西文化帶到圓山，第一次打開大同大學，讓街區成為無圍牆的展覽區，市民可看見國內、外優秀藝術家作品。此外，感謝法協與北市府長期累積的默契，明年巴黎的白晝之夜將有台灣優秀藝術家前往展出，讓在地藝術作品可以在巴黎展現。

龐維德表示，白晝之夜25年前起源於巴黎，11年前開始在台北發展，第1年共20萬人參與，直到去年已超過50萬人。今年活動將室內藝術搬到戶外、國外藝術搬到台北，且有2位法國重要藝術家參與，為台北量身打造作品，帶來新鮮感受。

龐維德也提到，白晝之夜是法國與台灣推動共同價值的活動，包括創作自由及提供大眾藝術文化，也是白晝之夜的重要精神。

開幕儀式後，蔣萬安、龐維德等人前往體驗全聯福利中心贊助作品「光電獸#51－午夜音樂盒」的聲影互動裝置，透過揮舞手臂控制光影、聲音，還與全聯福利熊、北市府吉祥物熊讚一起跳舞，現場氣氛熱絡。

北市文化局表示，台北白晝之夜邁入第11年，今年以「NIGHT KA SHI 夜卡西」為主題，從台灣熟悉的那卡西文化汲取靈感，並開放大同大學校園，串聯圓山、花博園區、民族東路及晴光市場周邊，集結超過30件藝術作品、50場表演，邀請市民走進圓山及周邊場域，體驗藝術與城市交會的夜晚。

「2026台北白晝之夜」31日登場，串聯圓山、花博園區、民族東路及晴光市場周邊，集結超過30件藝術作品與50場表演，從聲光互動到動手探索，讓各年齡層的觀眾都能親身體驗不同作品。 中央社
「2026台北白晝之夜」31日登場，串聯圓山、花博園區、民族東路及晴光市場周邊，集結超過30件藝術作品與50場表演，從聲光互動到動手探索，讓各年齡層的觀眾都能親身體驗不同作品。 中央社

白晝之夜 巴黎 藝術家 蔣萬安

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

暫卸辯論重擔 蔣萬安現身白晝之夜隨電音熱舞

歷史建築台中放送局展新貌 愛維藝文以展演、市集與影像重新「開台」

台灣科技藝術捷克訊號節亮相 登大報封面備受矚目

「現代藝術百年：莫內到馬諦斯」集結53位大師、57件真跡 10月20日預售開賣單人票400元！

相關新聞

白晝之夜登場！首展巴黎藝術家作品 結合那卡西文化

2026台北白晝之夜今天開幕，市長蔣萬安表示，今年首度與巴黎104藝術中心合作，為市民帶來法國藝術家作品，並結合北投那卡...

新北長青趣味運動大會歡樂登場 2500名銀髮族活力滿滿

新北市一年一度的盛事「長青趣味運動大會」今天在中和區錦和運動公園歡樂登場。現場氣氛熱烈，吸引來自新北市各區超過2500名長者熱情參與。活動在充滿活力的「動健康」熱身大會操中拉開序幕，長輩們跟隨音樂旋律大方舞動身體，展現出不輸給年輕人的蓬勃朝氣與熱情，為整場運動會注入無限活力。

萬聖節「四腳南瓜精」萌翻朱銘美術館

10月31日萬聖節，以雕塑聞名世界的朱銘美術館驚見「四腳南瓜精」與「蜘蛛狗」出沒，萌翻全場！新北市政府動物保護防疫處為推廣毛寶貝狂犬病防疫及寵物友善空間，特別與朱銘美術館跨界合作，打造2026「萌寵共好日」系列活動。連續三個週六接力帶來寵物變裝、藝術體驗、草地闖關及音樂派對，讓藝術欣賞成為人寵共遊的新日常，也讓寵物友善從生活中的每一次出遊開始。 首場「『汪』聖搗蛋趴」除了有毛寶貝變裝派對，更邀請寵物訓練師姚佳宏主講「共好講座—牠到底想說什麼？」，帶領飼主認識狗狗的肢體語言、情緒反應與互動訊號。透過理解毛寶貝的行為與需求，飼主能建立更好的互動關係，讓毛寶貝不只陪伴出遊，也能在友善、安全的環境中自在探索。 朱銘美術館擁有豐富的雕塑藝術收藏與寬廣的戶外空間，讓藝術不再只是靜態欣賞，而能成為人與毛寶貝共同體驗的生活風景。「萌寵共好日」自10月31日起，連續三週推出不同主題活動：10月31日「『汪』聖搗蛋趴」以萬聖節變裝揭開序幕；11月7日「『藝』起玩吧！」邀請民眾與毛寶貝體驗藝術創作；11月14日「草地放風音樂派對」則結合草地活動與音樂，讓飼主與毛寶貝享受悠閒的戶外時光。每週都有不同玩法，邀請

木新路堤外自行車道 11月3日至4日因施工封閉

北市水利處表示，「木新路抽水站至遊戲場堤外自行車道」將於115年11月3日至4日（夜間22：00時起至隔日下午18：00止）進行自行車道路面銑刨加鋪工程(遇雨順延)。考量施工期間有重型機具進出，為維護安全，此路段將全面封閉以利施工，請行經此路段的民眾配合改道通行。

影／點亮雙北美學新軸線 樂動川端藝文廊道璀璨落幕

新北市永和區公所主辦的「2026樂動川端．點亮藝文廊道」主題活動，原訂於10月23日舉行，因受薔琵颱風影響而順延至昨晚，在綠光河岸公園盛大登場。活動現場湧入超過5萬名民眾共襄盛舉，一同見證「川端橋藝文廊道」隆重誕生的歷史時刻。

府中搞什麼鬼變裝踩街登場 侯友宜化身胡迪警長嗨翻新北

「2026府中奇幻城」壓軸重頭戲「府中搞什麼鬼」今天萬聖節盛大登場，吸引大批市民齊聚板橋府中商圈。新北市長侯友宜驚喜變裝，化身為迪士尼經典動畫「玩具總動員」中的人氣角色「胡迪警長」，與現場民眾熱情互動、一同歡度充滿歡樂與奇幻氣氛的萬聖佳節。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。