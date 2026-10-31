白晝之夜登場！首展巴黎藝術家作品 結合那卡西文化

2026台北白晝之夜今天開幕，市長蔣萬安表示，今年首度與巴黎104藝術中心合作，為市民帶來法國藝術家作品，並結合北投那卡西文化，打開大同大學校園，讓街區成為無圍牆展區。

北市文化局31日舉辦2026白晝之夜開幕儀式，蔣萬安、文化局長蔡詩萍、副秘書長林士斌、法國在台協會主任龐維德（Frédéric Laplanche）、巴黎白晝之夜專辦公室主任歐潔妮．歐芙蕾（Eugénie Auvray）、台北白晝之夜藝術總監黃彥穎等人出席。

蔣萬安致詞表示，今年白晝之夜由法國在台協會團隊協助籌辦，並與巴黎104藝術中心合作，透過巴黎白晝之夜專辦主任、策展人指導，帶來許多法國藝術家的作品，讓活動更精彩。

蔣萬安說，今年活動將北投那卡西文化帶到圓山，第一次打開大同大學，讓街區成為無圍牆的展覽區，市民可看見國內、外優秀藝術家作品。此外，感謝法協與北市府長期累積的默契，明年巴黎的白晝之夜將有台灣優秀藝術家前往展出，讓在地藝術作品可以在巴黎展現。

龐維德表示，白晝之夜25年前起源於巴黎，11年前開始在台北發展，第1年共20萬人參與，直到去年已超過50萬人。今年活動將室內藝術搬到戶外、國外藝術搬到台北，且有2位法國重要藝術家參與，為台北量身打造作品，帶來新鮮感受。

龐維德也提到，白晝之夜是法國與台灣推動共同價值的活動，包括創作自由及提供大眾藝術文化，也是白晝之夜的重要精神。

開幕儀式後，蔣萬安、龐維德等人前往體驗全聯福利中心贊助作品「光電獸#51－午夜音樂盒」的聲影互動裝置，透過揮舞手臂控制光影、聲音，還與全聯福利熊、北市府吉祥物熊讚一起跳舞，現場氣氛熱絡。

北市文化局表示，台北白晝之夜邁入第11年，今年以「NIGHT KA SHI 夜卡西」為主題，從台灣熟悉的那卡西文化汲取靈感，並開放大同大學校園，串聯圓山、花博園區、民族東路及晴光市場周邊，集結超過30件藝術作品、50場表演，邀請市民走進圓山及周邊場域，體驗藝術與城市交會的夜晚。