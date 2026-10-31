萬聖節變裝夜跑！華航馬拉松吸引8000人 近500名親子參賽

中華航空第三屆「華航馬拉松星光夜跑」今天（31日）晚間在台北大佳河濱公園登場，適逢萬聖節，現場以親子嘉年華為主題，結合萬聖節造景、星光音樂會及特色市集，吸引超過8000名海內外跑者參與。華航制服人員也提著南瓜桶發送糖果，不少親子家庭精心變裝參賽，讓賽道充滿節慶氣氛。

今年賽事規畫半程馬拉松21K、漫遊健跑10K及親子星空6K三組，首度由運動部擔任指導單位，運動部長李洋特別出席，並為21K組鳴槍起跑。華航董事長高星潢、總經理陳漢銘也加入領跑行列，與跑者一同響應全民運動。包括運安會主委林信得、交通部政務次長伍勝園、交通部常務次長林國顯、民航局長何淑萍及台北市體育局長游竹萍等人也到場參與。

華航表示，馬拉松邁入第三屆，今年進一步擴大親子參與，近500名青少年及小朋友報名參賽。台灣首位全英羽球公開賽男單冠軍林俊易也參加6K組賽事，網球好手曾俊欣則到場共襄盛舉；極地超馬選手陳彥博今年更與母親攜手參加6K組，透過親子同行展現健康樂活精神。

除了路跑活動，現場也安排豐富娛樂內容，賽前由中信兄弟啦啦隊Passion Sisters熱力應援，晚間星光音樂會則邀請DJ林貓王、魏如萱及理想混蛋接力演出。場地還設置飛機造型氣球、萬聖節主題拍照裝置及互動遊戲，並集結超過30攤美食、文創及生活風格市集，讓沒有參賽的民眾也能感受嘉年華氣氛。

華航今年也準備豐富完賽禮及抽獎活動，獎項包括長程線、區域線及國內線機票超過30張，以及總計20萬會員飛行哩程，希望讓跑者在完成賽事後，還有機會把下一趟旅程帶回家。

此外，華航將永續理念融入賽事，除設置永續組及公益組，也邀請「愛無礙動無礙」計畫單位參與，推廣身心障礙者運動平權，並採用環保材質物資、補給站紙杯一杯到底等措施，結合惜食及公益關懷行動。華航表示，未來將持續透過多元活動推廣全民運動，讓馬拉松結合飛行、旅行與音樂，發展為兼具運動與娛樂的品牌盛會。

華航第三屆馬拉松星光夜跑吸引逾 8,000 名跑者參加，吸引各界運動球星共襄盛舉。圖／中華航空提供