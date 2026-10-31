新北長青趣味運動大會歡樂登場 2500名銀髮族活力滿滿

新北市一年一度的盛事「長青趣味運動大會」今天在中和區錦和運動公園歡樂登場。現場氣氛熱烈，吸引來自新北市各區超過2500名長者熱情參與。活動在充滿活力的「動健康」熱身大會操中拉開序幕，長輩們跟隨音樂旋律大方舞動身體，展現出不輸給年輕人的蓬勃朝氣與熱情，為整場運動會注入無限活力。

新北市社會局長李美珍致詞時感謝新北市老人福利聯盟團隊的精心籌辦，並特別致謝中和區公所、三民高中及各區老人會的全力協辦。她指出新北市已邁入超高齡社會，65歲以上人口已突破83萬人，且每年持續增加，侯友宜市長時常鼓勵長者多出門走走，特別是鼓勵男性長輩踴躍參與社會活動與體育運動。

在完成熱身大會操後，精彩的趣味競賽隨即展開。社會局長李美珍與副局長許秀能也下場，與現場長輩們組隊同樂，挑戰齊心傳遞呼拉圈穿過全身的項目。在兩旁長者熱烈的吶喊加油聲中，各隊隊員卯足全力賣力傳送，李局長帶領的團隊最終榮獲第二名佳績，現場笑聲與掌聲不斷，洋溢著歡樂溫馨的氛圍。

新北市老人福利聯盟理事長謝文榮表示，新北市長期推動「新北動健康」、「松年大學」及「里里銀髮俱樂部」等多元政策，讓長者走出家門就能輕鬆運動並持續學習與交流。每年舉辦的長青運動會不僅鼓勵長者多參與社會活動，更重要的是培養良好的日常運動習慣，聯盟未來將持續深化銀髮關懷，讓每位長者都能在地安老。

為了給予長者更完善的福利照顧，新北市敬老卡自今年7月起已擴大使用範圍，每月點數由480點大幅提升至600點。李美珍並宣布，2027年上半年將規畫開放點數用於溫泉、觀光巴士、復康巴士及市立聯合醫院與衛生所健檢；下半年更將開放每月上限300點用於農會、藥局及超商消費，實質鼓勵長者多出門。

本屆長青趣味運動大會透過豐富多元的競賽項目與政策宣導，成功提供長者展現活力與社交交流的舞台。隨著各項銀髮福利措施的不斷升級，新北市政府展現出打造高齡友善城市的堅定決心，期待透過規律運動與社會參與，讓全體市民都能享有健康、尊嚴且充實的樂齡生活。

新北市社會局長李美珍（左），新北市老人福利聯盟榮譽理事長陳金鐘（中）、右為理事長謝文榮（右）也一起下場參與趣味競賽。圖／新北市社會局提供