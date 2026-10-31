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木新路堤外自行車道 11月3日至4日因施工封閉
北市水利處表示，「木新路抽水站至遊戲場堤外自行車道」將於115年11月3日至4日（夜間22：00時起至隔日下午18：00止）進行自行車道路面銑刨加鋪工程(遇雨順延)。考量施工期間有重型機具進出，為維護安全，此路段將全面封閉以利施工，請行經此路段的民眾配合改道通行。
北市水利處表示，為維持交通順暢，水利處將於現場設置改道指引告示牌，讓行經與休憩市民了解改道細節，避免誤闖工區。
施工期間造成車輛改道，不便之處敬請市民朋友見諒，也提醒多留意相關訊息。同時為了自身安全，請勿強行穿越施工區域或在工區周邊逗留，以免發生危險。水利處希望工程完工後，提供市民更優質、安全的道路通行環境。
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