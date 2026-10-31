萬聖節「四腳南瓜精」萌翻朱銘美術館

10月31日萬聖節，以雕塑聞名世界的朱銘美術館驚見「四腳南瓜精」與「蜘蛛狗」出沒，萌翻全場！新北市政府動物保護防疫處為推廣毛寶貝狂犬病防疫及寵物友善空間，特別與朱銘美術館跨界合作，打造2026「萌寵共好日」系列活動。連續三個週六接力帶來寵物變裝、藝術體驗、草地闖關及音樂派對，讓藝術欣賞成為人寵共遊的新日常，也讓寵物友善從生活中的每一次出遊開始。

首場「『汪』聖搗蛋趴」除了有毛寶貝變裝派對，更邀請寵物訓練師姚佳宏主講「共好講座—牠到底想說什麼？」，帶領飼主認識狗狗的肢體語言、情緒反應與互動訊號。透過理解毛寶貝的行為與需求，飼主能建立更好的互動關係，讓毛寶貝不只陪伴出遊，也能在友善、安全的環境中自在探索。

朱銘美術館擁有豐富的雕塑藝術收藏與寬廣的戶外空間，讓藝術不再只是靜態欣賞，而能成為人與毛寶貝共同體驗的生活風景。「萌寵共好日」自10月31日起，連續三週推出不同主題活動：10月31日「『汪』聖搗蛋趴」以萬聖節變裝揭開序幕；11月7日「『藝』起玩吧！」邀請民眾與毛寶貝體驗藝術創作；11月14日「草地放風音樂派對」則結合草地活動與音樂，讓飼主與毛寶貝享受悠閒的戶外時光。每週都有不同玩法，邀請民眾在欣賞雕塑、親近自然的同時，與毛寶貝一起玩藝術、交朋友。

為鼓勵飼主落實狂犬病防疫及寵物晶片登記，動保處與朱銘美術館特別推出入館優惠，10月31日及11月7日兩場活動，各提供50名符合資格的飼主免費入館。飼主須完成毛寶貝狂犬病預防注射及晶片登記，入場時出示115年度狂犬病預防注射頸牌（115F）或晶片登記證明；每名飼主可攜帶一隻以上寵物，免事先報名。動保處提醒，狂犬病預防注射是飼主應盡的責任，出遊前應確認毛寶貝的疫苗施打狀況，讓每趟旅程都更加安心。

新北市動保處表示，真正的寵物友善不只是開放毛寶貝進入場域，更需要飼主與業者共同維護環境與公共秩序。飼主應落實晶片植入、絕育及每年狂犬病預防注射，外出時繫妥牽繩、隨手清理排泄物，並留意毛寶貝的情緒與行為，避免影響其他遊客。歡迎民眾把握三週系列活動，帶著毛寶貝走進朱銘美術館，在藝術與自然之間共享美好時光，一起打造人與動物安心共好的城市。

聚傳媒