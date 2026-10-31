影／點亮雙北美學新軸線 樂動川端藝文廊道璀璨落幕

新北市永和區公所主辦的「2026樂動川端．點亮藝文廊道」主題活動，原訂於10月23日舉行，因受薔琵颱風影響而順延至昨晚，在綠光河岸公園盛大登場。活動現場湧入超過5萬名民眾共襄盛舉，一同見證「川端橋藝文廊道」隆重誕生的歷史時刻。

活動由深具人文氣息的走讀行程拉開序幕。現場除了安排專業文史導覽深入解說外，更特別邀請知名網紅羅小白帶領民眾漫遊巡禮，吸引大批粉絲與市民朋友熱情跟隨，場面相當熱鬧。

參與民眾沿途探訪了楊三郎美術館與歷史悠久的網溪別墅，深刻領略在地深厚的藝術底蘊，隨後漫步於展現全新風貌的博愛街，並跨越川端橋一路延伸至對岸的紀州庵文學森林。

透過生動活潑的導覽互動，大眾得以深度感受新店溪兩岸豐富的人文風華與優美的水岸景致，為整場活動揭開充滿知性的序幕。

隨著暮色降臨、秋風送爽，活動的重頭戲在傍晚全面展開。綠光河岸公園聚集了參與「草地野餐」的大批市民朋友，大家席地而坐，自在地享受親水綠帶帶來的悠閒時光。

緊接著登場的「水岸音樂會」更是精彩連連，多元的表演團隊接力登台獻唱，帶來輕快流行與抒情交織的豐富曲目，動人的旋律在河畔隨風迴盪，洋溢著浪漫溫馨的氣氛。

晚間壓軸登場的「水上煙火展演」將現場氣氛推向最高潮，由在地「秀朗國小管樂團」擔綱現場演奏。當磅礡管樂齊鳴時，五彩繽紛的水上煙火同步於新店溪水面盛大綻放，璀璨花火與水波倒影交織輝映，驚豔全場。

永和區長周慶珍表示，川端橋串聯了雙北市民的生活與文化記憶，此次結合博愛藝術街改造工程完工，成功打造出兼具人文底蘊與水岸綠帶的親水藝文廊道。未來將持續推動優質活動，讓川端廊道成為市民休憩首選。

新北市永和區公所主辦「2026樂動川端．點亮藝文廊道」主題活動，昨晚在綠光河岸公園盛大登場，現場湧入超過5萬名民眾共襄盛舉，一同見證「川端橋藝文廊道」隆重誕生的歷史時刻。圖／永和區公所提供

新北市永和區公所主辦「2026樂動川端．點亮藝文廊道」主題活動，昨晚在綠光河岸公園盛大登場，現場湧入超過5萬名民眾共襄盛舉，一同見證「川端橋藝文廊道」隆重誕生的歷史時刻。圖／永和區公所提供

新北市永和區公所主辦「2026樂動川端．點亮藝文廊道」主題活動，昨晚在綠光河岸公園盛大登場，現場湧入超過5萬名民眾共襄盛舉，一同見證「川端橋藝文廊道」隆重誕生的歷史時刻。圖／永和區公所提供

新北市永和區公所主辦「2026樂動川端．點亮藝文廊道」主題活動，昨晚在綠光河岸公園盛大登場，現場湧入超過5萬名民眾共襄盛舉，一同見證「川端橋藝文廊道」隆重誕生的歷史時刻。圖／永和區公所提供

新北市永和區公所主辦「2026樂動川端．點亮藝文廊道」主題活動，昨晚在綠光河岸公園盛大登場，現場湧入超過5萬名民眾共襄盛舉，一同見證「川端橋藝文廊道」隆重誕生的歷史時刻。圖／永和區公所提供