府中搞什麼鬼變裝踩街登場 侯友宜化身胡迪警長嗨翻新北

「2026府中奇幻城」壓軸重頭戲「府中搞什麼鬼」今天萬聖節盛大登場，吸引大批市民齊聚板橋府中商圈。新北市長侯友宜驚喜變裝，化身為迪士尼經典動畫「玩具總動員」中的人氣角色「胡迪警長」，與現場民眾熱情互動、一同歡度充滿歡樂與奇幻氣氛的萬聖佳節。

今年活動以「翻閱新北新篇章」為核心主題，現場設置吸睛的巨型立體書裝置藝術，將新北市各項特色地標與建設巧妙融入其中。活動現場集結了超過百組創意變裝隊伍展開熱鬧的踩街遊行，搭配總獎金高達20萬元的變裝比賽，讓整個府中街區充滿濃厚的節慶氣氛與歡笑聲。

侯友宜表示，板橋府中向來是新北市極具代表性的城市生活與文化交流重要場域。市府團隊長期透過「府中美學示範基地」計畫，持續串聯空間美學與在地人文風貌，全面展現街區的多元魅力。從先前的府中夏日派對、府中奇幻城，到即將到來的年末歡樂耶誕城，市府透過豐富多變的主題與活動形式，誠摯邀請市民朋友經常走入街區，親身感受府中的無限活力與在地特色。

侯友宜也指出，新北市近年持續在交通建設、公共空間改造及藝文設施發展上全力以赴，推動城市不斷蛻變與進步。今年奇幻城活動特別利用立體書裝置藝術來呈現新北各項重大建設與城市地標，就是希望市民在開心參與節慶活動的同時，也能一眼看見新北市持續向前邁進的嶄新城市風景。

新北市經發局補充說明，今年變裝比賽規畫「百變萌寵組」、「童趣親子組」及「專業達人組」三大精采組別。其中，「百變萌寵組」為今年首度創新推出，廣邀全台各地的毛爸毛媽一同發揮無限創意，讓可愛的毛小孩也能成為全場注目的焦點。各組參賽者紛紛拿出看家本領，無論是萌寵的趣味裝扮、親子溫馨同樂的童趣造型，或是專業達人精心設計的華麗服裝與特效妝容，各式各樣吸睛的造型在現場輪番登場。

除了激烈的變裝競賽外，活動現場也規劃了豐富多元的周邊體驗。中山路在活動期間搖身一變，成為一日限定的萬聖大型遊樂場，不僅設置了深受小朋友喜愛的恐龍冒險氣墊，還安排了魔術特技、花式籃球、花式扯鈴以及吸睛的行動雕像等精彩街頭表演，並搭配趣味十足的集章任務，邀請民眾穿梭在大街小巷中，盡情體驗萬聖節的歡樂魔力。

為了進一步帶動府中商圈的人潮與買氣，活動不僅串聯在地特約店家推出萬聖節限定優惠，更規畫「討糖歷險記」、「搞怪市集」以及雙舞台演出。「2026府中搞什麼鬼」活動將一路持續至11月1日，主辦單位熱情邀請大小朋友把握周末最後時光，一起來到府中享受變裝踩街與購物樂趣。

「2026府中奇幻城」壓軸重頭戲「府中搞什麼鬼」今天萬聖節當天盛大登場，吸引大批大小朋友齊聚板橋府中商圈共襄盛舉。記者王長鼎／攝影

「2026府中奇幻城」壓軸重頭戲「府中搞什麼鬼」今天萬聖節當天盛大登場，吸引大批大小朋友齊聚板橋府中商圈共襄盛舉。記者王長鼎／攝影

「2026府中奇幻城」壓軸重頭戲「府中搞什麼鬼」今天萬聖節當天盛大登場，吸引大批大小朋友齊聚板橋府中商圈共襄盛舉。記者王長鼎／攝影

「2026府中奇幻城」壓軸重頭戲「府中搞什麼鬼」今天萬聖節當天盛大登場，新北市長侯友宜也驚喜變裝，化身為迪士尼經典動畫「玩具總動員」中的人氣角色「胡迪警長」，與現場民眾熱情互動、一同歡度充滿歡樂與奇幻氣氛的萬聖佳節。記長鼎／攝影