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淡水河河祭路祭法會 侯友宜祈願合境平安

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
邁入第25年的新北市「淡水河河祭路祭薦拔祈福大法會」今天進入第2天科儀，市長侯友宜、副議長陳鴻源、市議員蔡錦賢等人在淡水金色水岸廣場禮佛，祈求海陸交通順暢、合境平安。圖／新北市政府提供
邁入第25年的新北市「淡水河河祭路祭薦拔祈福大法會」今天進入第2天科儀，市長侯友宜、副議長陳鴻源、市議員蔡錦賢等人在淡水金色水岸廣場禮佛，祈求海陸交通順暢、合境平安。圖／新北市政府提供

邁入第25年的新北市「淡水河河祭路祭薦拔祈福大法會」今天進入第2天科儀，市長侯友宜和副市長劉和然、副議長陳鴻源一起到淡水金色水岸廣場參與禮佛及龍王船、西方船的點睛儀式，祈求海陸交通順暢、合境平安。

侯友宜指出，淡水河是我們的母親之河，母親之河如果健康，在地就平安、有發展。淡江大橋已通車，淡北道路也在施工中，今年河祭路祭法會已邁入第25年，最大意義就是保佑地方平安、為生者消災祈安、祈願受薦拔亡靈得以安息。

侯友宜特別感謝擔任淡水河河祭路祭文化協會理事長的市議員蔡錦賢長期投入，結合地方團體及里長凝聚社區向心力、守護河域文化，並將普度物資回饋社會，全數捐贈淡水區公所及淡水區關懷弱勢協會，落實在地關懷。

市議員蔡錦賢表示，昨天法會首日已完成啟壇、灑淨，並由法師率眾搭船至淡水河面河祭，今天接續為龍王船、西方船點睛及禮佛誦經，晚間將施放水燈，明天恭送龍王船、西方船，祈求生者福壽安康、亡靈冥福得息，為法會劃下圓滿句點。

民政局補充，淡水河河祭路祭早年由佛教團體於農曆七月在河畔辦理法會，安撫無祀先靈，105年起由竹林慈玄宮整合地方力量擴大推動，後來蔡錦賢議員號召成立協會，制度化運作更臻完善，每年都有近千名志工無私投入，不僅深厚鄉里情誼，更將這份守護河川文化的願力，化作永續的在地關懷。

市議員蔡錦賢表示，昨天法會首日已完成啟壇、灑淨，並由法師率眾搭船至淡水河面河祭，今天接續為龍王船、西方船點睛及禮佛誦經，晚間將施放水燈，明天恭送龍王船、西方船，祈求生者福壽安康、亡靈冥福得息，為法會劃下圓滿句點。圖／新北市政府提供
市議員蔡錦賢表示，昨天法會首日已完成啟壇、灑淨，並由法師率眾搭船至淡水河面河祭，今天接續為龍王船、西方船點睛及禮佛誦經，晚間將施放水燈，明天恭送龍王船、西方船，祈求生者福壽安康、亡靈冥福得息，為法會劃下圓滿句點。圖／新北市政府提供

邁入第25年的新北市「淡水河河祭路祭薦拔祈福大法會」今天進入第2天科儀，市長侯友宜、副議長陳鴻源、立委洪孟楷、市議員蔡錦賢等人在淡水金色水岸廣場禮佛，祈求海陸交通順暢、合境平安。圖／新北市政府提供
邁入第25年的新北市「淡水河河祭路祭薦拔祈福大法會」今天進入第2天科儀，市長侯友宜、副議長陳鴻源、立委洪孟楷、市議員蔡錦賢等人在淡水金色水岸廣場禮佛，祈求海陸交通順暢、合境平安。圖／新北市政府提供

邁入第25年的新北市「淡水河河祭路祭薦拔祈福大法會」今天進入第2天科儀，市長侯友宜到淡水金色水岸廣場參與禮佛及龍王船、西方船的點睛儀式，祈求海陸交通順暢、合境平安。圖／新北市政府提供
邁入第25年的新北市「淡水河河祭路祭薦拔祈福大法會」今天進入第2天科儀，市長侯友宜到淡水金色水岸廣場參與禮佛及龍王船、西方船的點睛儀式，祈求海陸交通順暢、合境平安。圖／新北市政府提供

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