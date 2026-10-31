萬聖節「搞怪不搞毒」 北市少輔會校慶辦龜兔賽跑反毒闖關

萬聖節不只要糖果，也要學會拒絕毒品！台北市少年輔導委員會昨天結合中正國中43週年校慶，以童話故事「龜兔賽跑」為主題，設計識毒、拒毒及反毒闖關遊戲，讓學生、家長透過互動認識新興毒品及常見誘惑，學習面對同儕邀約時如何拒絕毒品，將反毒宣導融入萬聖節活動。

北市少輔會中正少輔組昨天在中正國中舉辦「龜兔賽跑不怕慢，健康生活不迷幻！」活動，以兔子跑得快卻容易因輕忽而失敗、烏龜穩定前進的故事，提醒青少年面對毒品誘惑不要因好奇或跟風而誤入陷阱。現場設計多項趣味關卡，讓參與者化身「拒毒跑者」，透過遊戲辨識毒品種類、認識新興毒品危害，並練習如何拒絕誘惑。

配合萬聖節氣氛，活動也融入「搞怪不搞毒」、「不給毒、只給健康」等主題，讓學生在校慶闖關、完成任務領取小禮物的過程中，接觸反毒知識。

北市少輔會執行秘書張翊軒表示，近年新興毒品包裝及型態不斷改變，部分毒品可能偽裝成零食、飲品，甚至藏在電子煙中，利用外觀及話術降低青少年戒心。家長除關心孩子交友狀況，也應留意情緒、生活作息及行為是否出現明顯變化，若發現異常，可向少輔組或相關輔導單位尋求協助。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885