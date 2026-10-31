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AI科技環境治理 新北哨兵守護奪「2026天下城市治理卓越獎」首獎

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
河川自動連續監測站。圖／新北環保局提供
河川自動連續監測站。圖／新北環保局提供

天下雜誌昨舉辦「2026天下城市治理卓越獎」頒獎典禮，新北市環保局以「新北智慧稽查／哨兵守護」榮獲環境保護組「首獎」。透過AI輔助研判與第一線實務執法結合，運用智慧科技及公私協力推動環境治理與污染防治，讓環境稽查從傳統被動受理陳情，轉型為「主動監測、即時預警及精準查處」的智慧治理模式，提升污染預警、溯源及查處效率。

環保局主任祕書許銘志表示，過去環境稽查高度仰賴民眾陳情及人力巡查，不僅耗費大量行政量能，更常受於污染排放時間不固定、來源不易掌握等痛點。為突破限制，新北市持續布建智慧監控網絡，結合民間有線電視既有網路資源及通訊基礎設施，搭配物聯網設備與AI影像辨識，建構全天候環境監測機制，成為第一線稽查人員精準追查污染源的重要助力。

環保局說明，此次獲獎專案充分展現「跨科整合、科技運用、公私聯防」的治理成果，不僅整合稽查、空品噪音與水質保護等專業量能，更透過「環境稽查重案組」運用科技蒐證及跨機關聯防，精準打擊重大環保犯罪；同時導入河川影像監控、自動連續水質監測、空品噪音監測及 AI 智慧預警等多元工具，大幅提升預警與溯源效率；結合民間有線電視業者、水環境巡守隊及大專院校等夥伴，將專業力量延伸至跨域合作，建構智慧環境治理網絡。

許銘志強調，智慧稽查不只是硬體設備建置，更是將科技監測、AI輔助研判與第一線實務執法深度結合，透過精進監測設備、辨識模型與預警機制，將有限的稽查人力精準投入高風險污染熱區及重大污染事件。未來，新北市將持續深化AI辨識技術、擴充智慧監測網絡並強化跨機關協作，朝向「2030年淡水河全流域嚴重污染長度比例穩定歸零」目標邁進。

水環境巡守隊公私協力推動環境治理。圖／新北環保局提供
水環境巡守隊公私協力推動環境治理。圖／新北環保局提供

「2026天下城市治理卓越獎」環境保護組獲獎單位合影。圖／新北環保局提供
「2026天下城市治理卓越獎」環境保護組獲獎單位合影。圖／新北環保局提供

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