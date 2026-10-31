交通局攜手內科推通勤轉型 大眾運輸使用率上升至42%

台北市政府交通局攜手內科協會的企業，推動115年度內科通勤轉型推廣計畫，成果發表會當中，台北市副市長張溫德頒發感謝狀，感謝企業共同響應綠運輸。內科發展協會統計，企業員工使用大眾運輸比例成長，尤其在9月22日當天瑞光路交通量下降11.13％，成效顯著。

內科發展協會表示，內科員工人數近年持續增加，5年來從21萬人成長至23萬人，成長約7.8%，但參考交通局調查，7條主要道路交通行駛速率仍提升6%。同時協會指出，企業員工使用大眾運輸使用比率從110年的31.8%成長至42.4%，而9月22日「世界無車日」當天行經瑞光路（內科區域）的全天交通量下降11.13%，顯示內科近2年致力推動綠運輸轉型成效顯著。

交通局表示，為深化綠運輸推廣，自民國114年即與內科協會合作推動「內科綠運輸通勤」，今年年規畫每月不同運具主題，引導企業及員工培養多元通勤習慣。在企業共同努力下，以6月「公車」、7月「自行車」、8月「共乘」及9月「整合綠運輸」等主題，由內科各企業依公司特性提出綠運輸轉型配套。

交通局說，參與企業包含台達電子、台灣世曦、研華科技及王道銀行等18家不同產業領域，實施彈性上下班、遠距或異地辦公、大眾運輸轉換、自行車與步行通勤、共乘及停車管理等多元對策，並搭配禮券或補助等誘因，鼓勵員工彈性搭配運具。

同時，各月份活動也獲得LINE GO公司、台灣樂活自行車協會及皇昌營造等3家協力單位全力相挺，共同推廣自行車通勤及共乘服務。

交通局表示，未來內科將面臨捷運東環段施工，交通將會有衝擊，市府將持續與內科協會共同合作推廣綠運輸轉型，協助各企業能推廣使用公共運輸，減輕東環段施工交通衝擊。