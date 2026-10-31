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影／深夜連撞前車再衝圍牆 中和警速到場釐清肇因
新北市今天凌晨發生一起連環撞擊的道路交通事故，吳姓男子駕車行經中和區景平路與成功路口時，因前車突發緊急煞車，導致吳男閃避不及，車輛瞬間失控打滑，不僅直接擦撞前車，隨後更重重撞上路旁圍牆，現場傳出巨響。
警方調查，事故發生在今天凌晨3時許，23歲的吳姓男子駕車，沿中和區景平路內側第三車道往新店方向直行，當時43歲的游姓男子駕車，行駛於吳男車輛前方，兩車前後同向行進。
據游姓駕駛自述，當時行經該路段，因目視前方疑似有黑影閃過，遂緊急踩下煞車。緊跟在後方的吳男因煞車不及，車輛瞬間失去控制打滑，車頭先是撞上游男車輛左前側，隨後整輛車失控衝向路邊，重創路旁圍牆後才停下。
強烈撞擊導致吳男車輛前車頭及前車身嚴重受損，吳男本人則出現右腰、右手肘與雙手多處擦挫傷，並伴隨頭部暈眩症狀，事後由現場人員協助或自行前往醫院就醫診治；游男則未受傷，其車輛僅左前車身外殼受損。
中和警分局獲報迅速派遣交通分隊員警趕赴現場處置。經現場對雙方駕駛實施酒精濃度測試，酒測值均為零，已排除酒後駕車疑慮。員警隨後依規定完成現場圖繪製、照片記錄及交通事故卷宗建檔作業，詳細肇事責任與確切事故原因仍待進一步分析釐清。
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