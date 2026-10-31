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激戰新北 侯友宜助攻李四川 蘇巧慧掃市場

聯合報／ 記者林媛玲王長鼎／新北報導
新北市長侯友宜（左）昨天再度合體同黨新北市長候選人李四川（右），前往板橋幸德市場掃街拜票。記者林伯東／攝影
新北市長侯友宜（左）昨天再度合體同黨新北市長候選人李四川（右），前往板橋幸德市場掃街拜票。記者林伯東／攝影

新北市長選情激戰，市長侯友宜連續兩天與國民黨候選人李四川合體，昨連袂到板橋幸德市場拜票，侯喊話說與李四川都從基層拚上來，最能聽取基層聲音，拜託大家支持與疼惜，讓李四川接棒。民進黨候選人蘇巧慧昨到永和，強調這已是參選以來第七十場的市場掃街，她堅持走遍各大市場與夜市，要衝刺到最後一刻。

侯友宜與李四川到市場逐一向攤商及採買民眾請託，攤商熱情送上大蒜及菜頭祝賀高票當選，有民眾看到李四川分外驚喜，要求簽名與合照，也有人看到侯友宜興奮喊「侯市長好」，侯趁機為李四川拉票，現場不斷高喊「票投3，侯李（閩南語：給你的諧音）好市長」氣氛熱鬧。

李四川說，侯市長是在市場長大，他是在漁村長大，兩個人每次回到市場就像回到家的感覺，感謝所有民眾及基層的支持，他一定全力以赴，接下侯市長交下來的這一棒，永遠跟基層站在一起，好好為新北建設。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（右）昨天到永和溪州市場掃街，盼望支持者都能出門投票。記者潘俊宏／攝影
民進黨新北市長候選人蘇巧慧（右）昨天到永和溪州市場掃街，盼望支持者都能出門投票。記者潘俊宏／攝影

蘇巧慧昨與同黨議員及議員候選人剛踏入市場門口，就有攤商送上菜頭，也有店家送蔥、蒜與包子，齊聲喊「蘇巧慧凍蒜」。蘇巧慧承諾未來積極推動公辦都更，全面提升永和交通與生活機能。她指這已是參選第七十場的市場掃街，投入選戰八百多天，堅持走遍新北各大市場與夜市，面對面向市民報告政見。

新北市府已籌辦新北耶誕城，但交通擁塞引發民怨，更有網友討論廢除，蘇巧慧說，新北耶誕城已邁入第十六年，應思考如何延續與改進，持續舉辦的核心在交通疏運、在地經濟與城市認同三大關鍵，希望能搜集更多元意見來討論。

李四川說，今年侯市長已把耶誕城分流在八區舉行，讓各區都有機會感受耶誕城的喜樂，也可紓解板橋車流的問題，他會延續侯市長的分流機制繼續辦理。

侯友宜 李四川 蘇巧慧 新北市選舉

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