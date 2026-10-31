學生食安 北市營養午餐 6面向精進

首都市長選舉激烈，綠營猛攻營養午餐食物中毒事件，包含北市天母國中十月中旬發生八名學生不適其中五名送醫，北市府昨公布營養午餐留樣檢驗結果都合格，公開闢謠，並宣布六項策進方向，包含成立府級學校營養午餐督導委員會、跨校同樣餐點留樣同步檢驗、提供午餐不適快篩補助等。

副市長林奕華上午率衛生局長黃建華、教育局長湯志民等人開記者會，林奕華表示，北市府始終秉持公開透明、即時告知的原則，只要任何新的食安資訊，立刻讓家長及市民朋友知道。只要有學校檢驗結果確認有食安問題，該重罰廠商就重罰，該追究責任就追究，孩子的健康不能冒險，食安更沒有任何妥協的空間。

衛生局長黃建華指出，天母國中事件發生十月十五日，用餐人數一三九四人，當天身體不舒服八人中有五位就醫，主要不適症狀為口腔麻癢。衛生局當天到天母國中採檢，午餐留樣的檢驗結果都是合格。

黃建華說，至於麻癢有很多可能性，要經醫師現場診斷跟判斷，衛生局無法做太多推斷。

教育局長湯志民宣布六項食安精進作為，一是「跨校同樣餐點留樣同步檢驗」，同一廠商跨校提供相同餐點，目前是甲校出狀況或有學生不適，市府檢驗甲校餐點，未來會同步檢驗其他學校相同餐點的留樣，掌握影響範圍。

湯志民指出，二是「成立府級學校營養午餐督導委員會」，跨局處統籌督導列管追蹤午餐安全與品質；三是「強化跨縣市稽查治理合作機制」，北市學校營養午餐的廠商橫跨雙北，強化共享通報、稽查及檢驗資訊協同查核並追蹤缺失改善。

他說，四是「提高停餐復餐解約標準」，分級廿一、十四日停餐，經衛生局檢驗和複查合格才可復餐，並強化重大違約及解約規範；五是「廚房及保溫設備補助升級」，今年至二○二八年至少投入一點四億元，補助廚房與六十度以上保溫設備。

湯志民提到，六是「提供午餐不適快篩補助」，當發現食安疑慮，會有十至十四天的檢驗期間，市府會提供相關診所名單讓學生就醫、快篩，核實補助掛號及快篩費用，讓流病篩檢與餐食送驗雙軌並行。