三重共奏未來展 探索新北城市建設

二○二六新北城市展「New Taipei Band：共奏未來」昨天在市政府三重安芯中心開幕，四個樓層共規畫七個展區免費參觀，市長侯友宜邀請民眾重新認識新北，走進這座城市的新地標參觀近年建設成果、地方文化及未來願景。

這次展覽共有三大主題，結合城市願景、數位科技、產業文化、親子藝術、運動互動及在地美食等豐富內容。侯友宜說，城市發展不只硬體公共建設改變，更重要讓市民在生活中感受到進步，舉辦城市展希望將近年建設成果轉化為大家能親身參與體驗，看見新北市一路走來的改變。

一樓展區以黑膠唱片隧道、影像互動展示，呈現交通、教育、文化、社會照顧、產業及永續治理等面向成果，並從「安、居、樂、業」面向帶領市民認識城市建設如何融入日常生活。二樓有「調香Lab」透過6款主題香氛探索自然風景、生活記憶與產業文化。

三樓帶領觀眾看見多元風貌與發展軌跡，還有互動遊戲與現場表演，讓民眾參與、感受藝術與城市空間交會樂趣。五樓從市民熟悉的「吃、動、玩」出發，適合大小朋友共同參與；「24HR NEW TAIPEI OPEN」化身美食城，介紹多元飲食文化。

此外，還有「日常體能王」、「怪獸放電場」、馬戲表演與市集、懷舊電影院、K歌會、民歌演唱、親子藝文展演等，展出至十二月廿七日，每周一休展。地點在新北市三重區安芯路一號，活動官網https://newtaipeiband.tw/index.html。