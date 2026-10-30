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議員爭取打造銀髮友善空間 淡水區水碓里體健設施升級

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
體健設施的優化與設置，讓長輩們能有良好的去處。圖／紅樹林有線電視提供
體健設施的優化與設置，讓長輩們能有良好的去處。圖／紅樹林有線電視提供

為提供在地長者及鄉親更優質的運動與休憩環境，新北市議員陳偉杰特別爭取經費，推動淡水區水碓里中山北路一段186巷綠帶體健設施升級。除了新增多項體健設施外，更完善座椅與照明等周邊設備，打造更安全、舒適的鄰里休憩綠洲。

新北市議員陳偉杰表示，先前已在該綠帶的前半段完成第一批運動設施。為讓整體綠帶設施更豐富，本次特別推出「2.0升級版」，在綠帶另一側再新增四組體健設施。陳偉杰指出，水碓里社區長者較多，希望透過體健設施的優化與設置，讓長輩們平時能有良好的去處，不論是前來乘涼、曬太陽或活動筋骨都相當適合。

水碓里長孫麗明表示，這一處原本僅為一般綠帶，為了提升安全性與便利性，公所特別將鋪面改為洗石子材質，具備防滑效果。里長指出，在公所尚未正式完成驗收前，就已有許多民眾等不及搶先體驗，足見在地鄉親對體健設施的迫切需求。新設設施包含拉筋、背部及手部伸展等功能，非常契合中長齡長輩的運動需求，成功活化了社區綠帶空間。

淡水 議員 陳偉杰

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