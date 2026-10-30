汐止區慈善愛心會深耕33年助弱勢 企業捐物資響應

汐止區慈善愛心會深耕地方33年，做急難救助也關心弱勢家庭，落實社會關懷服務獲得地方肯定，所以今(30)日，一間佛化國際有限公司就捐了一批有機食品響應，包括麵條、白米及餅干等等，希望社會上有錢出錢、有力出力，一起讓弱勢家庭感受到社會的溫暖。

汐止區慈善愛心會榮譽理事長林重光表示，感謝福智的師兄，還有佛化的師姐來捐贈一些物資給愛心會，真的很感謝，因為現在社會上是需要這些愛心的人士來關心我們的下一代，感謝他們來對汐止一些關懷戶的愛心，之後會將這些愛心物資，發給像是比較弱勢團體，或是一些學校的弱勢學童，一些需要我們幫助的家庭。

佛化國際有限公司董事長陳美玲指出，知道汐止區慈善愛心會在照顧地方一些弱勢家庭，所以特地來響應，因為因緣際會認識，佛化公司是在七、八年前到汐止地區來，公司在這裡成立，所以知道說原來有這樣的一個單位，大家做愛心的理念是相同的，也是希望把佛教的理念可以說是推己及人，然後幫助自己也幫助別人。而這些物資不是普通的商品，是里仁有機的食物，而且要送到這裡之前，又送到我們福智新竹的鳳山寺去參加法會，得到佛菩薩的加持，所以這一份有機的食品，再加上佛菩薩的加持以及眾人的愛心。

捐贈品一份有七樣有機食品，總數共50份，汐止慈善愛心會也將把物資陸續送給需要的人手上，讓弱勢家庭感受到社會滿滿的溫暖。