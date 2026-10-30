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艋舺青山宮遶境11/28登場 北市警籲遵守「三不原則」

中央社／ 記者黃麗芸台北30日電

艋舺青山宮遶境」活動將於11月28日登場，台北市警察局萬華分局今天表示，為維護活動安全，特別召開約制座談會，呼籲參與的各界遵守不串聯等「三不原則」，違者依法查處。

萬華分局下午發布新聞稿表示，轄內年度宗教盛事「艋舺青山宮遶境」將於11月28日至30日舉行，為維護遶境期間治安、交通秩序及公共安全，近日召開「115年艋舺青山宮遶境活動約制座談會」，並請台北地檢署檢察官、台北市政府相關單位列席。

同時，邀集此次參與遶境的宮廟、紅壇、香案、陣頭負責人與會，透過事前宣導與協調，凝聚維護活動秩序的共識。

萬華分局表示，會中針對防制幫派介入、預防聚眾鬥毆及相關違法樣態加強宣導，要求各參與單位落實人員管理，並強調應遵守「不串聯、不動員、不以幫派名義參加」的「三不原則」，不得藉宗教活動名義從事幫派活動或暴力滋事，也不得以服飾、旗幟、標語等方式明示或暗示幫派名稱，違者將依法嚴正查處。

除此之外，會中也宣導遶境活動「六大目標行動公約」，提醒各單位建立糾察員制度，協助維持遶境沿線秩序；禁止施放高空煙火，維護公共安全，並嚴禁打架滋事，避免衝突事件發生。

萬華分局呼籲，各參與單位應配合交通疏導、環境清潔及噪音管制等相關措施，共同維護活動品質及周邊居民生活安寧。

另外，警方製作兩個版本海報，「打贏送警局　打輸送醫院，鬧事必究辦」、「神明坐轎　鬧事上銬」，藉此提醒各參與宮廟、紅壇、香案、陣頭負責人，不得有脫序行為。

萬華分局表示，艋舺青山宮遶境是地方重要的宗教文化活動，警方將持續與廟方及相關單位密切合作，強化活動期間各項安全維護措施，並呼籲參與民眾遵守相關規定，理性和平參與活動，共同營造安全、祥和的遶境環境，讓傳統宗教文化平安傳承。

艋舺 青山宮 遶境

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