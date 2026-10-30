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國有地整頓 汐止區力行市場旁停車場11/9免費試停

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
力行市場旁停車場預計11/9日開放試停一個月，12月8日開始正式營運。圖／觀天下有線電視提供
力行市場旁停車場預計11/9日開放試停一個月，12月8日開始正式營運。圖／觀天下有線電視提供

汐止橫科地區的力行市場，因為橫科路很窄，不但難以會車，人車爭道也相當危險，所以新北市議員張錦豪爭取一旁的國有地活化利用，除了第一階段拓寬路口，現在後方也整頓完成做為停車場，規劃了47格的汽車停車場，預計11/9日開放試停一個月，12月8日開始正式營運。

在汐止力行市場週邊人車不少，只是因為橫科路實在太窄，儘管路面畫了標線型人行道，不過行人還是經常得與車爭道相當危險，所以針對一旁的這塊國有地，地方就一直希望能夠用來拓寬道路，而在經過幾次的會勘後，現在整體工程已經大致完工，除了地上物拆除，路口拓寬以及規劃機車停車格之外，後方一大片的用地，整頓後新闢停車場。

新北市議員張錦豪表示，在橫科的立行市場對面爭取到一塊國有地，分兩個階段做地方所需要的交通建設使用，第一個階段是靠近橫科路這ㄧ帶，因為之前有一些佔用戶，已經請拆除隊來做排拆，然後也做成人行道跟一些機車格等相關的附屬設施，方便大家走路以外，也方便大家來到這個路口的時候方便會車，第二個階段，則是在後方也是國有地，原本是一個農地，因為之前有一些地方人士在後方種菜等等，在幾經協調之後，做成一個地方可運用的交通設施，就是停車空間汽車停車場，預計在11月9日開始會有一個月的免費試停。

張錦豪提到，接著12月8日開始正式營運，所以大家如果有興趣的，想要來抽取月票的，費用是一個月2000元，附近里民還可以打八折的優惠，所以是1600元一個月租費相當的便宜，如果有興趣的，在現場有告示牌，有廠商電話可以聯絡。已經有很多人在詢問，附近攤商也很多人來問，希望可以承租停車位，可見得相當熱門，新闢停車場有47個停車位，有22個是月租，未來這裡在12月9正式開始營運。

汐止 停車場 國有地

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