通學步道改善完成 雙溪台2丙新增百米懸臂式人行道

走在路上有了更安心的空間！為了改善雙溪國小周邊通行環境，讓學童上下學及居民日常出入更加安全，雙溪區公所推動「省道台2丙往雙溪國小通學步道及周邊環境整建工程」，其中位於中山路42號前的懸臂式人行道已完工，今(30)日區長劉盈良與共和里長李蓁芳也特地到現場視察，關心完工後的通行環境。

過去這一帶車輛往來頻繁，學童及居民行走時需要特別留意周遭車流，為了讓大家有更安全的步行空間，這次特別在省道台2丙線中山路42號前增設懸臂式人行道，全長約100公尺，工程經費約500萬元，透過新增人行空間，讓行人不必與車輛爭道，也讓孩子每天上下學多一分保障。

共和里長李蓁芳表示，這一帶的通行安全一直是她相當關心的事情，尤其學童上下學及居民日常往返，都需要有安全的人行空間，過去也持續向相關單位反映、爭取改善。看到人行道陸續完成，原本期待的建設一步步實現，心裡真的很開心，也希望後續工程順利完成，讓居民和孩子都能走得更安心。

雙溪區長劉盈良表示，通學環境安全一直是地方關心的事情，這次改善工程經過與立法委員、議員、雙溪國小及地方里長多次溝通協調，才能順利完成。除了照顧學童上下學的安全，也希望讓長輩及附近居民日常散步、外出時，都能有更舒適、安心的步行環境。

此外，整體通學步道改善計畫還包括共和橋旁增設跨河人行橋梁，目前工程持續施工中，預計明年1月完工，完工後將進一步串聯周邊人行動線，讓雙溪國小師生及地方居民往返更加便利，也逐步打造更友善、安全的生活環境。