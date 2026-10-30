新北板橋衛生所新址啟用 交通指引動線不清將改善

新北市板橋區衛生所及社區心理衛生中心今天搬遷至中山路新址啟用，導入智慧醫療與資源；但周邊缺乏明確招牌及交通指引，民眾反映不易尋找。衛生局說，將儘速申請標示改善指引。

板橋區衛生所因應舊址將拆除作為醫療園區，今天搬遷至中山路新址3樓，並與板橋區社區心理衛生中心合署，由市長侯友宜、衛生局長陳潤秋、市議員共同啟用。

衛生所新址位於中山路1段216巷，為飯店與集合住宅大樓的公益設施捐贈，巷內兩名婦人接受中央社記者訪問時表示，近日有不少民眾問路，反映因為無招牌看板、交通標誌不清，找不到衛生所在哪裡。

一名參加啟用典禮的里長告訴中央社記者，衛生所稱內部空間設計與台灣設計研究院攜手，但現場並無直觀的色彩標線，動線也不明確，民眾往來的便利性與感受，與衛生局的對外宣傳有明顯落差。

衛生局回應記者詢問表示，由於衛生所忙著搬遷，衛生局也將遷移至三重第二行政中心，日前又遇到颱風，相關機關名銜招牌、捷運車站指引標示、道路交通標誌的申請作業將儘速辦理；因新址鄰近捷運環狀線板新站，步行約2分鐘，今天暫時先以臨時指引標示，並請里長加宣傳，讓民眾更容易找到所需服務。

衛生局說，已將採光及視野較佳的空間規劃為心理諮商、診療及兒童遊憩空間，兼顧空間舒適度及隱私；局長陳潤秋也向侯友宜介紹儀器導入智慧科技，提供預約服務與看診進度查詢，也將健康資訊數位化上傳醫療作業系統。

衛生局心理衛生科長杜仲傑表示，板橋區心衛中心與衛生所合署辦公有利於病患諮商、整合心理衛生資源，同時，與八里療養院、亞東醫院合作，提升就醫病患全人的整合性服務。