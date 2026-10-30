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新北板橋衛生所新址啟用 交通指引動線不清將改善

中央社／ 記者黃旭昇新北30日電

新北板橋衛生所及社區心理衛生中心今天搬遷至中山路新址啟用，導入智慧醫療與資源；但周邊缺乏明確招牌及交通指引，民眾反映不易尋找。衛生局說，將儘速申請標示改善指引。

板橋區衛生所因應舊址將拆除作為醫療園區，今天搬遷至中山路新址3樓，並與板橋區社區心理衛生中心合署，由市長侯友宜、衛生局長陳潤秋、市議員共同啟用。

衛生所新址位於中山路1段216巷，為飯店與集合住宅大樓的公益設施捐贈，巷內兩名婦人接受中央社記者訪問時表示，近日有不少民眾問路，反映因為無招牌看板、交通標誌不清，找不到衛生所在哪裡。

一名參加啟用典禮的里長告訴中央社記者，衛生所稱內部空間設計與台灣設計研究院攜手，但現場並無直觀的色彩標線，動線也不明確，民眾往來的便利性與感受，與衛生局的對外宣傳有明顯落差。

衛生局回應記者詢問表示，由於衛生所忙著搬遷，衛生局也將遷移至三重第二行政中心，日前又遇到颱風，相關機關名銜招牌、捷運車站指引標示、道路交通標誌的申請作業將儘速辦理；因新址鄰近捷運環狀線板新站，步行約2分鐘，今天暫時先以臨時指引標示，並請里長加宣傳，讓民眾更容易找到所需服務。

衛生局說，已將採光及視野較佳的空間規劃為心理諮商、診療及兒童遊憩空間，兼顧空間舒適度及隱私；局長陳潤秋也向侯友宜介紹儀器導入智慧科技，提供預約服務與看診進度查詢，也將健康資訊數位化上傳醫療作業系統。

衛生局心理衛生科長杜仲傑表示，板橋區心衛中心與衛生所合署辦公有利於病患諮商、整合心理衛生資源，同時，與八里療養院、亞東醫院合作，提升就醫病患全人的整合性服務。

板橋 衛生所 新北

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