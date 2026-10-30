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北市2路口多交通事故 11月啟動多功能科技執法測試

中央社／ 台北30日電

北市中山北路與民權西路口、士商路與承德路口因交通事故多，北市警方今天表示，這2處路口自11月1日起將進行路口多功能科技執法設備測試，明年2月1日正式啟用取締違規。

台北市警察局交通警察大隊下午發布新聞稿表示，為維護交通安全，已擇定市內2處多事故路口（中山北路與民權西路口、士商路與承德路口），於今年11月1日起進行路口多功能科技執法設備測試，宣導期為期3個月，明年2月1日起正式啟用取締違規。

其中，中山北路與民權西路口取締項目為「闖紅燈、不停讓行人、不依標誌標線號誌指示行駛、不依規定轉彎、行駛公車專用道」；士商路與承德路口取締項目為「闖紅燈、不停讓行人、不依標誌標線號誌指示行駛、機車未依規定車道行駛（禁行機車）、違規停車」。

交通警察大隊說，為讓用路人養成良好駕駛習慣，測試宣導期間將以掛號寄給違規民眾「違反道路交通管理事件宣導通知單」（免裁罰），告知於測試期間有違規情形，並於該通知單內註明違規地點的科技執法設備將於何時正式啟用，提醒其務必遵守交通規則。

科技執法設置目的是希望透過提升執法強度，減少交通違規、促進用路安全與順暢，交通警察大隊提醒，駕駛人行駛至交岔路口時，直行車輛切勿佔用左（右）轉彎專用車道行駛，及左（右）轉彎車輛請提早駛入內（外）側左（右）轉彎專用車道，並依標誌標線號誌指示行駛，勿跨越雙白（黃）線，以維行車安全與順暢。

交通事故 科技執法 北市

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