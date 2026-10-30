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新北救護治理創新 榮獲天下城市治理卓越獎社會進步組首獎

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市消防局今天榮獲天下雜誌主辦「2026天下城市治理卓越獎」社會進步組首獎，由台大醫院雲林分院院長馬惠明頒獎給新北市消防長局陳崇岳。圖／新北市消防局提供
新北市消防局今天榮獲天下雜誌主辦「2026天下城市治理卓越獎」社會進步組首獎，由台大醫院雲林分院院長馬惠明頒獎給新北市消防長局陳崇岳。圖／新北市消防局提供

新北市消防局以「新北救護治理新模式」參加天下雜誌主辦「2026天下城市治理卓越獎」，自全國165件參賽專案中脫穎而出，勇奪「社會進步組首獎」。頒獎典禮今日於台北遠東香格里拉飯店盛大舉行，由消防局長陳崇岳代表出席領獎。此項殊榮展現新北市長期耕耘緊急醫療救護制度創新、跨域資源整合，以及全力提升市民生命安全的卓越治理成果。

新北市長侯友宜表示，緊急醫療救護是守護市民生命安全的重要防線，亦為衡量城市治理能力之關鍵指標。新北市人口突破400萬，每年緊急救護案件超過23萬件，救護需求高居全國之冠。面對龐大救護量與高齡化挑戰，市府團隊持續整合消防、警察、衛生及醫療體系等跨領域資源，全力建構堅實的救護防護網。

市府以「完整生命之鏈」為核心，推動及早辨識、及早電擊、提升急救品質、全民急救宣導、急救量能運用及院前啟動葉克膜等6大緊急救護策略，打造從119報案、現場急救至醫院治療無縫銜接的救護體系。多年努力下，新北市到院前心肺功能停止（OHCA）患者康復出院率，已由2010年的3.1%顯著提升至2026年上半年的12.15%，今年9月更累計突破3200人康復出院，高居全國第一，成功挽救無數家庭。

消防局長陳崇岳指出，本次獲獎的「新北救護治理新模式」，最大特色在於突破傳統單一救護車出勤的思維，將分散的急救資源整合為城市級救護網絡。消防局近年推動多項全國首創政策，包含整合警消與公共場所資源的「AED 3重防護網」、高級救護技術員組成的「TP+高階救護機動支援隊」，以及與14家急救責任醫院合作之「院前啟動葉克膜（ECPR）」機制，於患者送抵醫院前即提前整備，爭取黃金搶救時間。

此外，消防局更與亞東紀念醫院攜手合作，推動「Doctor Car到院前醫師反應機制」，直接將專業醫療團隊帶往事故現場，使急重症患者在院前即可獲得最即時且完整的醫療照護。陳崇岳強調，卓著的救護成果絕非單一機關所能達成，而是仰賴消防、警察、衛生局及醫療院所長期緊密合作的結晶。

從119派遣員的即時辨識、第一線救護人員的專業處置，到警察同盟協助運送AED與醫療團隊的提前啟動，每一個環節均緊密扣合。這套高效率的城市救護機制，展現跨局處與跨領域協作的龐大能量，成功打造全方位的安全防護網。

新北市消防局指出，未來將持續導入智慧醫療技術，精進救護派遣與急救品質。同時深化跨域合作，讓救護能量延伸至城市的各個角落，持續為新北市民提供更優質、快速且具溫度的緊急醫療救護服務，奠定城市安全永續發展的堅實基石。

新北市消防局今天榮獲天下雜誌主辦「2026天下城市治理卓越獎」社會進步組首獎。圖／新北市消防局提供
新北市消防局今天榮獲天下雜誌主辦「2026天下城市治理卓越獎」社會進步組首獎。圖／新北市消防局提供

新北市消防局今天榮獲天下雜誌主辦「2026天下城市治理卓越獎」社會進步組首獎，消防局長陳崇岳上台致詞。圖／新北市消防局提供
新北市消防局今天榮獲天下雜誌主辦「2026天下城市治理卓越獎」社會進步組首獎，消防局長陳崇岳上台致詞。圖／新北市消防局提供

新北 城市 侯友宜

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