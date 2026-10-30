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2026新北城市展「共奏未來」 7展區探索城市發展與生活新樣貌

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
2026新北城市展「New Taipei Band：共奏未來」今天在市政府三重安芯中心開幕，除了靜態展覽之外也有許多互動式體驗。記者林昭彰／攝影
2026新北城市展「New Taipei Band：共奏未來」今天在市政府三重安芯中心開幕，除了靜態展覽之外也有許多互動式體驗。記者林昭彰／攝影

2026新北城市展「New Taipei Band：共奏未來」今天在市政府三重安芯中心開幕，橫跨4個樓層共規畫7個展區以「共奏未來」為核心，市長侯友宜邀請民眾重新認識新北，走進這座城市的新地標參觀近年建設成果、地方文化及未來願景

這次展覽共有三大主題，結合城市願景、數位科技、產業文化、親子藝術、運動互動及在地美食等豐富內容，邀請市民從不同角度認識新北，感受城市發展與日常生活的緊密連結。

侯友宜說，城市的發展不只是硬體公共建設改變，更重要的是讓市民在生活中感受到發展與進步，舉辦城市展就是希望將近年建設成果轉化為大家能親身參與的體驗，看見這座城市一路走來的改變。

一樓「共奏・城事」主題從城市發展出發，以黑膠唱片隧道、城市影像及互動展示，呈現新北在交通、教育、文化、社會照顧、產業及永續治理等面向的發展成果，並從「安、居、樂、業」四個面向，帶領市民認識城市建設如何融入日常生活。二樓設有「新北調香Lab」，透過6款主題香氛，邀請民眾以嗅覺探索新北的自然風景、生活記憶與產業文化。

三樓「共奏・同樂」主題透過城市形象與市政影像，帶領觀眾看見新北的多元風貌與發展軌跡；「新北大聚院：全民玩馬戲」則結合互動遊戲與現場演出，讓民眾從觀看者化身參與者，感受藝術與城市空間交會的樂趣。

五樓「共奏・生活」主題從市民熟悉的「吃、動、玩」出發，打造適合大小朋友共同參與的互動空間，「24HR NEW TAIPEI OPEN」將展場化身美食城，從早餐、地方物產、家鄉味到深夜宵夜，透過互動採買、美食DJ混音台及便當蓋印等體驗，認識新北多元的飲食文化。

另外還有「日常體能王」和「怪獸放電場」體感互動遊戲、AR擴增實境及親子閱讀空間等等，以及展期限定咖啡廳。除了室內展覽，明天、後天將由天馬戲創作劇團帶來「Recircus移動綠劇場」，結合馬戲表演與市集。

11月21、22日有懷舊電影院，12月5、6日舉辦新北K歌，12月12、13日經典民歌演唱會，12月19、20日親子藝文展演，邀請市民在不同周末走進展場，看展覽、賞表演，感受新北豐富多元的文化魅力。

2026新北城市展即日起展出至12月27日，全區免費參觀，每周一休展。11月12日以前的開放時間為上午10時至下午5時，11月13日至12月27日延長開放至晚間8時。展覽地點位於新北市政府三重安芯中心(新北市三重區安芯路1號)，民眾可搭乘捷運中和新蘆線至先嗇宮站，從3號出口步行前往。更多展覽及活動資訊請至官方網站 (https://newtaipeiband.tw/index.html)查詢。

2026新北城市展「New Taipei Band：共奏未來」今天在市政府三重安芯中心開幕，橫跨4個樓層共規畫7個展區以「共奏未來」為核心，市長侯友宜邀請民眾重新認識新北，走進這座城市的新地標參觀近年建設成果、地方文化及未來願景。記者林昭彰／攝影
2026新北城市展「New Taipei Band：共奏未來」今天在市政府三重安芯中心開幕，橫跨4個樓層共規畫7個展區以「共奏未來」為核心，市長侯友宜邀請民眾重新認識新北，走進這座城市的新地標參觀近年建設成果、地方文化及未來願景。記者林昭彰／攝影

2026新北城市展「New Taipei Band：共奏未來」今天在市政府三重安芯中心開幕，市長侯友宜邀請民眾重新認識新北，走進這座城市的新地標參觀近年建設成果、地方文化及未來願景。記者林昭彰／攝影
2026新北城市展「New Taipei Band：共奏未來」今天在市政府三重安芯中心開幕，市長侯友宜邀請民眾重新認識新北，走進這座城市的新地標參觀近年建設成果、地方文化及未來願景。記者林昭彰／攝影

2026新北城市展「New Taipei Band：共奏未來」今天在市政府三重安芯中心開幕，由於三重曾是台灣黑膠唱片製造重鎮，展場藉由唱片意象呼應地方產業記憶，將城市發展與市民生活記憶結合。記者林昭彰／攝影
2026新北城市展「New Taipei Band：共奏未來」今天在市政府三重安芯中心開幕，由於三重曾是台灣黑膠唱片製造重鎮，展場藉由唱片意象呼應地方產業記憶，將城市發展與市民生活記憶結合。記者林昭彰／攝影

2026新北城市展「New Taipei Band：共奏未來」今天在市政府三重安芯中心開幕，捷運四環八線以及四大都心是市長侯友宜的重要建設成果與願景。記者林昭彰／攝影
2026新北城市展「New Taipei Band：共奏未來」今天在市政府三重安芯中心開幕，捷運四環八線以及四大都心是市長侯友宜的重要建設成果與願景。記者林昭彰／攝影

2026新北城市展「New Taipei Band：共奏未來」今天在市政府三重安芯中心開幕，一樓「共奏・城事」主題區以環景影像互動展示，呈現新北在交通、教育、文化、社會照顧、產業及永續治理等面向的發展成果，並從「安、居、樂、業」四個面向，帶領市民認識城市建設如何融入日常生活。記者林昭彰／攝影
2026新北城市展「New Taipei Band：共奏未來」今天在市政府三重安芯中心開幕，一樓「共奏・城事」主題區以環景影像互動展示，呈現新北在交通、教育、文化、社會照顧、產業及永續治理等面向的發展成果，並從「安、居、樂、業」四個面向，帶領市民認識城市建設如何融入日常生活。記者林昭彰／攝影

2026新北城市展「New Taipei Band：共奏未來」今天在市政府三重安芯中心開幕，除了靜態展覽之外也有許多互動式體驗。記者林昭彰／攝影
2026新北城市展「New Taipei Band：共奏未來」今天在市政府三重安芯中心開幕，除了靜態展覽之外也有許多互動式體驗。記者林昭彰／攝影

2026新北城市展「New Taipei Band：共奏未來」今天在市政府三重安芯中心開幕，一樓「共奏・城事」主題區呈現新北在交通、教育、文化、社會照顧、產業及永續治理等面向的發展成果，並從「安、居、樂、業」四個面向，帶領市民認識城市建設如何融入日常生活。記者林昭彰／攝影
2026新北城市展「New Taipei Band：共奏未來」今天在市政府三重安芯中心開幕，一樓「共奏・城事」主題區呈現新北在交通、教育、文化、社會照顧、產業及永續治理等面向的發展成果，並從「安、居、樂、業」四個面向，帶領市民認識城市建設如何融入日常生活。記者林昭彰／攝影

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