逾50年新莊第一市場改造啟用 華麗翻轉市場新風貌

新北市新莊老街的第一零售市場啟用超過半世紀，市府斥資7千餘萬元改造，即日起以嶄新風貌迎接消費者，市長侯友宜今天在開幕儀式指出，市場翻新要兼顧在地特色與民眾需求，打造更舒適、友善且充滿人情味的採買環境。

市場處指出，新莊第一市場落成於民國64年，是街坊相聚的日常據點，承載著在地人的記憶與溫度，這次改造工程包括建物外觀更新、優化攤商招牌、美化公共區域、廁所翻新、改善通風設備及新增多功能廚藝教室等，全面升級採買環境。

侯友宜說自己從小在市場長大，對傳統市場有深厚情感，市政府自108年推動市場改建造計畫以來，8年共投入70億元推動10座市場改建、16座市場改造工程，不只讓老市場換新裝，更要保留在地特色，讓傳統市場在轉型升級的同時，持續成為凝聚地方情感、串聯社區生活的重要場域。

經濟發展局長盛筱蓉介紹，新莊第一市場改造呼應「新莊百年風貌整合計畫」，以嶄新面貌融入周邊歷史街區，未來民眾走訪老街、欣賞廟宇古蹟之餘，也能走進市場品嚐傳統美食、感受熱鬧的採買氛圍，體驗新莊新舊交融的獨特魅力。

青年局自113年在第一市場2樓啟用「新北青創新莊膠囊工作站」，與Happ.小樹屋合作提供青年彈性、便利的共享辦公空間，並定期推出「新新常」膠囊小專場音樂活動，打造青年音樂展演與交流的多元場域。

隨著市場重新啟用，「新新常」音樂活動將恢復舉辦，預計從10月至12月每月各辦理1場，首場將於明天晚上6時登場，歡迎大家走進市場、聆聽音樂，詳細報名資訊請至新北市青年局官網查詢。

都更處同時為推動新莊老街空間再造、重新形塑地方街區，配合「新莊百年風貌整合計畫」辦理建築物立面修繕，經整合住戶意願後以鄰近廣福宮廟埕廣場邊的建築物做為整建維護示範標的，融合環境色系重新粉刷建築牆面並清理管線設備，以達城市景觀改善並帶動周邊建築物整建維護意願。

市場處長李長奎補充，三重安芯中心今日起推出「2026新北城市展－歡迎光臨！24小時新北美食城」特展，展區特別結合黑白切、油飯節等深具市場代表性的庶民美食互動體驗，邀請民眾走進展場，一同感受新北橫跨24小時的多元飲食魅力與城市活力。

新莊第一零售市場改造工程包括建物外觀更新、優化攤商招牌、美化公共區域、廁所翻新、改善通風設備及新增多功能廚藝教室等，全面升級採買環境。圖／新北市政府提供

翻新改造後的新莊第一零售市場今天開幕，市長侯友宜到多功能廚藝教室體驗傳統糕餅製作。記者林昭彰／攝影