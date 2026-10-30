新北市公廁金質獎揭曉 這處火車站公廁連五年得獎

公廁是展現城市環境品質與友善服務的重要指標。新北市環保局今天舉辦「115年度公廁金質獎頒獎典禮」，表揚80處金質績優公廁、5處永續公廁及30位績優清潔人員，其中，樹林火車站連續5年獲獎，面對高人流需求下，仍能長期維持高品質環境的卓越管理能力，環保局肯定各管理單位與第一線清潔人員長期投入環境維護的奉獻與努力。

環保局副局長陳美玲表示，一座優質公廁不僅要環境乾淨，更要讓民眾感到舒適、安心與便利。新北市持續推動公廁品質提升，從環境整潔、硬體改善到性別友善，背後最重要的關鍵力量便是管理單位與第一線清潔夥伴日復一日的堅持，更期盼讓每一位默默付出的清潔夥伴都能感受到專業被重視，並透過經驗分享，帶動全市公廁品質持續精進。

環保局說明，今年公廁金質獎共吸引383處公廁參與角逐，評比依據場域屬性分為公共服務、人文社服、觀光遊憩、交通運輸（一組及二組）、行車補給、生活消費及友善綜合等8個組別，透過「預警式評比」及「秘密客突擊考評」，從環境整潔、設施維護到日常管理等面向綜合評比，最終選出 80 處優質公廁與 30 位績優清潔人員。

此外，市府亦持續推動「永續公廁模範獎」，鼓勵廁齡超過30年、硬體較老舊卻仍用心維持優良環境的公廁，讓不同條件的公廁都有展現管理成果的舞台。

環保局表示，此次獲獎名單亮點十足，樹林火車站連續5年獲獎，展現其在高人流需求下，仍能長期維持高品質環境的卓越管理能力；在新設公廁部分，溪北公園地下停車場以完善的空間規劃及友善廁間配置獲得肯定，將不同性別與多元使用者需求納入設計考量，兼顧隱私、便利與舒適，展現以人為本的設計理念。

此外，統一超商愛霖門市，透過每小時至少1次的巡查、各班別深度清潔，搭配員工教育訓練及總公司定期抽查，嚴格落實「不濕、不臭、不髒」的清潔標準，該門市人員李思萱亦榮獲今年績優清潔人員，展現便利商店公廁兼具整潔與友善服務的專業形象。

環保局強調，未來將持續透過公廁評鑑、巡檢管理及健檢輔導等機制，鼓勵各管理單位依據場域特色精進營運，並藉由績優案例交流，帶動更多公廁共同提升品質，打造讓市民與訪客都能享有乾淨、舒適且友善的如廁環境。