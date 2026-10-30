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疑有爆炸聲響！北捷淡水線車廂行動電源突冒煙 乘客驚逃

煙花今重返強颱！ 粉專曝「風眼清晰無眼屎」 未來路徑曝光

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疑有爆炸聲響！北捷淡水線車廂行動電源突冒煙 乘客驚逃

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
警消到場處理冒煙的行動電源。記者廖炳棋／翻攝
警消到場處理冒煙的行動電源。記者廖炳棋／翻攝

北捷運淡水信義線昨晚發生行動電源自燃意外，余姓男子搭乘往廣慈奉天宮方向列車時，放在背包內的行動電源突然冒出白煙，嚇得車廂內其他乘客紛紛跑開，有人立即按下緊急對講機求助。列車抵達信義安和站後，警方及站務人員協助處置，所幸無人受傷，也未影響捷運正常營運。

大安分局安和路派出所昨晚10時50分接獲報案，捷運車廂內有物品冒煙，警方趕抵信義安和站，發現是余男攜帶的行動電源在包包內突然自燃，經員警及站務人員協助，撲滅冒煙的行動電源。

目擊乘客描述，當時突然有人起身跑開，接著發現地上有個冒煙的袋子，其他乘客見狀也跟著逃離，還有人表示聽見疑似爆炸聲響。北捷指出，事發列車正往廣慈奉天宮方向行駛，旅客透過車廂對講機通報後，行控中心立即處理，整起事件約2分鐘排除，沒有影響列車載客運行。

北捷今年1月已因車廂內行動電源自燃事件，宣布加強勸導旅客在捷運範圍內不要使用行動電源，並在全線117個車站配置緊急應變工具，包括鐵桶、夾子、耐熱手套及瓶裝水，以便行動電源發生異常時及時處置。

警方提醒，民眾應選購符合安全檢驗的行動電源，避免長時間充電，若發現電池異常發熱、膨脹或冒煙，應立即停止使用並尋求協助。

警消到場處理冒煙的行動電源。記者廖炳棋／翻攝
警消到場處理冒煙的行動電源。記者廖炳棋／翻攝

行動電源 北捷 車廂

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