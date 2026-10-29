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林碧惠陪伴癌末、陳劉秀助身障者 新北表揚志工

中央社／ 新北29日電

新北市府今天表揚「金志獎」績優志工，新店耕莘醫院林碧惠服務安寧病房24年，陪伴癌末病人最後一程；八里愛心教養院志工陳劉秀服務逾25年，長期照顧身心障礙者獲頒耆心獎。

新北市長侯友宜致詞時表示，新北市是台灣的縮影，感謝每一名獲獎志工及團隊，以愛與關懷照亮角落，也以行動證明志工是城市最溫暖的力量，扮演重要的角色。他感謝志工總是充滿熱情，帶動新北城市的活力。

社會局統計，新北志工團隊將近2000隊，志工逾19萬人，每年累積服務時數突破2200萬小時，無論在公私部門、醫療院所、學校社區，但男性與女性志工比只有3比7，鼓勵男性投入志願服務，給人歡喜也讓自己快樂。

社會局新聞稿表示，獲特殊貢獻獎表揚的林碧惠在新店耕莘醫院擔任志工，曾因國道上險些發生大車禍，感悟生命的無常，從此投入安寧病房服務24年，累計服務1萬小時，陪伴癌症末期病人走過生命最後一程。

八里愛心教養院志工陳劉秀獲耆心獎，她服務逾25年，在院內協助院生生活起居，協助盥洗、穿鞋襪、餵食等，甚至秉持愛心、耐心與責任心，陪同重度及極重度院生活動。

為鼓勵年輕人投入志願服務，社會局今年首度設立青心獎，蔡詩萱等10人獲獎，天元慈善功德會志願隊等6個團體獲頒績優志工團隊獎。新北市府研考會服務20餘年的志工隊長卓萬福、中和區公所據點志工林玉環、板橋戶政事務所志工彭貞香、積穗國小志工李安美也獲頒特殊貢獻獎表揚。

身障者 志工 新北

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