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串聯AI與ESG新北新創之星競賽結果出爐 前三名獲創投專屬陪跑

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
「2026 VentureStar新北新創之星挑戰賽」吸引全台71組優秀新創參賽，歷經複賽10組團隊晉級決選，今決賽揭曉，由「星相科技股份有限公司」奪得冠軍。圖／新北青年局提供
「2026 VentureStar新北新創之星挑戰賽」吸引全台71組優秀新創參賽，歷經複賽10組團隊晉級決選，今決賽揭曉，由「星相科技股份有限公司」奪得冠軍。圖／新北青年局提供

新北市青年局首創結合創投深度陪跑機制的「2026 VentureStar新北新創之星挑戰賽」今決賽揭曉，此屆競賽聚焦「AI人工智慧」與「ESG綠能永續」兩大主題，總獎金提升至60萬元，吸引全台71組優秀新創參賽，歷經複賽10組團隊晉級決選，由「星相科技股份有限公司」奪得冠軍、「臻至科技有限公司」榮獲亞軍、「台灣若美科技股份有限公司」拿下季軍。前三名除可獲獎金及進駐新北青創基地，也將接受3個月的專屬創投深度陪跑，協助加速技術商業化及接軌國內外投資市場。

新北市長侯友宜表示，新北市擁有百萬青年人口及完整產業鏈，具備深厚的產業基礎與創業能量，是新創團隊從技術驗證、商業模式測試到市場拓展的最佳起點。為支持青年創業，新北市已依據不同產業特性建置10處青創基地，並透過「新北新創之星挑戰賽」串聯公部門、創投及產業資源，提供專業輔導、創投媒合及市場接軌等支持，近5年已協助青創基地及獲獎團隊成功募資超過10億元，未來將持續整合跨局處及產業資源，協助更多優秀新創加速事業發展。

青年局長邱兆梅說，「新北新創之星挑戰賽」已逐步建立競賽選拔及創業輔導的培育機制，歷屆獲獎團隊募資成果亮眼，例如2025年冠軍「歐姆佳科技」，透過專家輔導優化商業模式與市場定位，賽後半年內即獲中華開發資本、首席創投集團投資，完成新台幣6000萬元A輪募資；季軍「恰口科研」則獲SIC永續影響力創投注資，完成1,500萬元天使輪募資；2024年季軍「律果科技」賽後亦成功募資2800萬元，營收成長達200%，展現競賽協助新創加速募資、拓展市場的具體成效。

中華民國創業投資商業同業公會理事長黃彥男表示，「新北新創之星挑戰賽」不僅提供新創展現技術與商業潛力的舞台，更透過專業創投參與及輔導，協助團隊連結資金與市場，為新創帶來具體成長效益。另也勉勵所有參賽團隊把握與創投及產業專家交流的機會，從市場需求出發，持續優化產品與商業模式，讓創新技術轉化為具市場競爭力的產品與服務。

今年十強團隊橫跨AI人工智慧、智慧醫療、半導體及綠能永續等領域。其中專注打造全新相控陣晶片，重新塑造衛星通訊與雷達產業鏈的「星相科技股份有限公司」奪得首獎，執行長蔡忠旺表示，本次競賽最寶貴收穫在於能與投資人充分交流，為團隊帶來更多潛在投資機會，也幫助突破公司現階段發展瓶頸；第二名是專注低功率邊緣AI晶片技術的「臻至科技有限公司」；第三名則是解決電子產業散熱需求的「台灣若美科技股份有限公司」。

新北市青年局表示，競賽邁入第三屆，每年吸引超過70組優秀新創參賽，本屆自啟動徵件以來，經21位專業創投從技術創新、市場潛力及商業模式等面向評選出10組優秀新創，今年7月至9月提供創投訪視及募資簡報等輔導，協助團隊強化商業策略與市場布局，決賽由十強團隊登台簡報，爭取總獎金60萬元及後續3個月創投深度陪跑機會。

「2026 VentureStar新北新創之星挑戰賽」吸引全台71組優秀新創參賽，歷經複賽10組團隊晉級決選，今決賽揭曉，前三名除可獲獎金及進駐新北青創基地，將接受3個月的專屬創投深度陪跑，協助加速技術商業化及接軌國內外投資市場。圖／新北青年局提供
「2026 VentureStar新北新創之星挑戰賽」吸引全台71組優秀新創參賽，歷經複賽10組團隊晉級決選，今決賽揭曉，前三名除可獲獎金及進駐新北青創基地，將接受3個月的專屬創投深度陪跑，協助加速技術商業化及接軌國內外投資市場。圖／新北青年局提供

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