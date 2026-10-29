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新北住都中心「新店曦」招商成功 愛山林投資66億打造宜居新城

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市住宅及都市更新中心推動「新店區中華段1028地號等67筆土地都市更新案」，取名新店曦於昨天順利完成出資人綜合評選。電腦示意圖／新北市住都中心提供
新北市住宅及都市更新中心推動「新店區中華段1028地號等67筆土地都市更新案」，取名新店曦於昨天順利完成出資人綜合評選。電腦示意圖／新北市住都中心提供

新北市住宅及都市更新中心推動「新店區中華段1028地號等67筆土地都市更新案」，取名新店曦於昨完成出資人綜合評選。該案歷經二度招商，最終由「愛山林建設開發股份有限公司」獲選為最優申請人，預計將投入約66億元，為新店老舊社區更新注入全新發展動能。

「新店曦」基地位於新店區中華路與三民路口，面積約2,408坪，鄰近IKEA裕隆城、碧潭水岸及捷運新店區公所站與小碧潭站，具備優異生活機能。然而，基地內既有建物老舊、巷弄狹窄，導致消防救災不易，居住安全及環境改善需求甚為迫切，早於民國94年即獲公告劃定為更新地區。

為加速改善社區環境，新北住都中心自111年起投入前期評估，並於112年獲市府同意主導推動公辦都市更新。透過積極辦理整合與說明，該案已凝聚逾8成住戶參與意願，同時完成全案建物測量作業，有效降低開發不確定性與投資風險，順利奠定後續招商及開發堅實基礎。

該案未來規畫興建兩棟住宅大樓及一棟法院大樓。建築設計將導入低碳建築標章第三級、黃金級綠建築、黃金級智慧建築、耐震標章及無障礙環境第二級性能等多項認證，全方位提升建築安全、節能效能與整體居住品質。

開發理念方面，該案以「都市綠網修補」為主軸，透過生態跳島營造綠色節點，結合生態棲地、居民休憩與環境教育功能，進一步串聯周邊水岸與社區，打造人與自然共生的永續生活環境。

新北住都中心強調，公辦都更兼具老建物的改建與街區環境的重塑。該案透過開放空間與退縮人行步道規畫，將顯著提升行人通行安全及消防救災機能，未來亦將持續秉持兼顧公共利益與地主權益原則，透過公私協力建構安全宜居的城市空間。

新北市住宅及都市更新中心推動「新店區中華段1028地號等67筆土地都市更新案」，取名新店曦於昨天順利完成出資人綜合評選，此為基地現況。圖／新北市住都中心提供
新北市住宅及都市更新中心推動「新店區中華段1028地號等67筆土地都市更新案」，取名新店曦於昨天順利完成出資人綜合評選，此為基地現況。圖／新北市住都中心提供

新北市住宅及都市更新中心推動「新店區中華段1028地號等67筆土地都市更新案」，取名新店曦於昨天順利完成出資人綜合評選。電腦示意圖圖／新北市住都中心提供
新北市住宅及都市更新中心推動「新店區中華段1028地號等67筆土地都市更新案」，取名新店曦於昨天順利完成出資人綜合評選。電腦示意圖圖／新北市住都中心提供

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