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淡水區興仁國小視聽教室改善 議員爭取打造優質環境

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
興仁國小視聽教室改善及行政大樓門窗換新工程完工。圖／紅樹林有線電視提供
興仁國小視聽教室改善及行政大樓門窗換新工程完工。圖／紅樹林有線電視提供

為了提升淡水在地學子的學習環境與校園安全，在新北市議員蔡錦賢服務處大力爭取與教育局的補助下，淡水區興仁國小順利完成視聽教室改善及行政大樓門窗換新工程，總挹注經費達350萬元。市議員蔡錦賢服務處呂鈞鴻特別前往興仁國小現場視察改善狀況，期盼未來能持續爭取更多資源，為孩子營造更舒適優質的校園環境。

這次校園改善工程共獲得350萬元經費支持，包含230萬元的視聽教室整體翻修，以及120萬元的行政大樓門窗改善。興仁國小校長表示，校內的行政大樓自民國64年落成至今，門窗歷經多年使用已有壞損並存在安全疑慮，本次工程將全數門窗更新，大幅提升校園安全性。此外，全新翻修的視聽教室配備了104張如飛機艙般舒適的新座椅，並重新營造溫馨舒緩的空間氛圍，適合進行全校性或多班級的講座與課程活動。

市議員蔡錦賢服務處呂鈞鴻於視察時指出，現場體驗新設座椅與空間後，深深感受到舒適學習環境對學生的重要性。他強調，學校若有任何設施設備上的改善需求，服務處絕對義不容辭全力爭取資源。未來也會持續協助在地校園優化軟硬體建設，讓學童能在安全、完善的環境中快樂學習。

淡水 議員 教室

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