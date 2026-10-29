聽新聞
0:00 / 0:00
淡水區興仁國小視聽教室改善 議員爭取打造優質環境
為了提升淡水在地學子的學習環境與校園安全，在新北市議員蔡錦賢服務處大力爭取與教育局的補助下，淡水區興仁國小順利完成視聽教室改善及行政大樓門窗換新工程，總挹注經費達350萬元。市議員蔡錦賢服務處呂鈞鴻特別前往興仁國小現場視察改善狀況，期盼未來能持續爭取更多資源，為孩子營造更舒適優質的校園環境。
這次校園改善工程共獲得350萬元經費支持，包含230萬元的視聽教室整體翻修，以及120萬元的行政大樓門窗改善。興仁國小校長表示，校內的行政大樓自民國64年落成至今，門窗歷經多年使用已有壞損並存在安全疑慮，本次工程將全數門窗更新，大幅提升校園安全性。此外，全新翻修的視聽教室配備了104張如飛機艙般舒適的新座椅，並重新營造溫馨舒緩的空間氛圍，適合進行全校性或多班級的講座與課程活動。
市議員蔡錦賢服務處呂鈞鴻於視察時指出，現場體驗新設座椅與空間後，深深感受到舒適學習環境對學生的重要性。他強調，學校若有任何設施設備上的改善需求，服務處絕對義不容辭全力爭取資源。未來也會持續協助在地校園優化軟硬體建設，讓學童能在安全、完善的環境中快樂學習。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。