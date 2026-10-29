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汐止火車站前廣場大變身 議員開箱全齡化遊憩區

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止火車站前廣場遊戲場正式開放了，歡迎大小朋友都來玩。圖／觀天下有線電視提供
汐止火車站前廣場遊戲場正式開放了，歡迎大小朋友都來玩。圖／觀天下有線電視提供

汐止火車站前廣場大變身，橋下的礦坑遊戲場全新升級，包括礦車探險的大型遊具、大人的樂活體健設施等等，全齡化的遊憩場域已經全面完工啟用，今(29)日開放首日，新北市議員白珮茹也開心的和里長一起開箱，一起玩起來。

一進門就是礦車探險遊戲場，大型遊具成了小朋友的放電天堂，而且除了溜滑梯，還有小巧思，一旁還有轉轉彈珠可以玩，附設小玩具，增添樂趣。

開放第一天，有不少家長帶著小孩來玩，開心跑跳溜滑梯，而當天議員白珮茹玩完了有礦車火車意象的搖鈴，還有大型遊具，又走到一旁還有樂活體健區，直說來公園真的好忙，因為好多遊戲器材、體健設施玩不完。

新北市議員白珮茹表示，今天很高興可以來開箱礦坑遊戲公園，這個公園從年初會勘到現在，在今天終於讓孩子們可以進來體驗，進來初步看了一下現場的環境，其實變得比較乾淨，因為之前後方，如果大雨就會造成積水，然後整個樹木、植栽非常的凌亂，經過一番的改造之後，換上新的兒童遊具，在周邊也有一些全齡化的設施，讓使用的年齡更廣，長輩們也可以來這裡利用這些器材來做運動，可以訓練各種腳力、手力，甚至可以針對平衡感的訓練，讓各項的身體機能，尤其是我們的神經，透過這些運動走動，可以來更健康。

新昌里長林碧霞說，經過幾次的會勘，還有半年的施工，終於把橋下遊戲場更新了，做了許多大人、長輩可以用的體健設施，也有小朋友可以玩的溜滑梯，今天已經正式開放了，歡迎大小朋友都來玩。

白珮茹提到，因為我們在都市，其實走路大部分都是平坦的地盤，其實減少很多的刺激，各項的身體功能也會因為少動，就變成退化，所以希望在未來，透過各種這些體健設施的推動，讓更多市民來體驗運動，健康樂活。還有就是原本的遊具已經有些老舊，這次不只要更新遊具、改善地墊，也把適用年齡從原本的2到6歲，擴大到2到12歲，讓更多不同年齡的小朋友都能一起玩！原本損壞的座椅也一併更新，讓大人陪孩子玩也能有舒服的休息空間。

汐止 議員 火車站

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