新北景觀樹木修剪認證淡水登場 考照實作兼顧綠地維護

為提昇城市綠化景觀品質並落實專業修剪規範，115年度「新北市政府景觀樹木修剪教育訓練暨技術測驗認證計劃」樹木修剪教育訓練暨技術認證考試，由新北市景觀工程商業同業公會執行補考，於新北市淡水區新市二路二段與後州路一段交叉路口的「文中五」樹木銀行預定地盛大舉行。這次活動不僅為從業人員提供考照機會，更透過實作讓城市綠地場域獲得有效整理與改善。

新北市景觀工程商業同業公會陳柏青表示，這次補考，主要針對前三梯次未通過之學員進行補測。考照項目涵蓋法規知識與實作技巧，目的在於要求從業人員嚴格遵守專業修剪規範。公會強調，目前新北市轄內的行道樹、公園綠地及政府機關用地等樹木修剪作業，均要求人員須具備合格之專業證照，若無證施工恐面臨檢討與裁罰。未來也期許該認證機制能進一步推廣至各社區社區大樓，讓專業的修剪技術維護整體環境安全與美觀。

新北市議員鄭宇恩表示，過去淡水文中五預定地作為樹木銀行使用，但空間缺乏有效規劃與利用，民眾較難深入認識。日前於議會向農業局提案建議後，成功爭取將此場域轉型為樹木修剪與教育訓練的考試實作基地。透過在此舉辦技術認證測驗，學員在進行修剪實務考試的同時，也一併對場域內的樹木進行維護與梳理，促成考照培訓與綠地場域管理維護的雙贏局面的建立。