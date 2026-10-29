立委廖先翔會勘瑞芳高齡換照場地 一站式服務11月登場

為便利瑞芳地區高齡駕駛人就近辦理駕照換發，立法委員廖先翔今(29)日與瑞芳區衛生所、基隆監理站前往瑞芳區公有零售市場3樓進行場地會勘，協調服務區域配置、報到及等候空間、動線規劃與相關設備需求，為後續高齡駕駛人換照一站式服務做好準備。

瑞芳區高齡駕駛人換照一站式服務預計於11月12日及11月26日舉辦，整合體格檢查、認知功能檢測及駕照換發相關程序，讓長者能在熟悉的生活圈內完成換照所需流程，減少往返不同地點的交通負擔。活動時間為下午1時30分至3時30分，下午1時開放報到，每場限額100人，採預約制，額滿為止。

此外，活動當日上午8時30分至11時30分提供體檢服務，75歲以上長者可一併辦理認知功能檢測，相關費用依衛生所現場公告為準。民眾可撥打基隆監理站專線(02)2451-5311分機203、201洽詢預約，也可透過網路預約。辦理換照請攜帶身分證正本、原駕駛執照正本、合格體檢表及1吋彩色照片4張，詳細資訊以主辦單位公告為準。