同志酒吧執法爭議 北市府致歉：已完成行政調查報告

北市警日前搜索同志酒吧，引發執法過當爭議。北市府今天再度致歉表示，已完成行政調查報告，報送警政署，也將研訂警察人員執法指引，並提供民眾法律諮詢、心理諮商相關資源與管道。

台北市警察局萬華分局3日搜索同志酒吧，遭質疑執法過當、涉及歧視，台北市警察局長林炎田5日表示，本案依法執行搜索，但確實有4名員警言詞不當，各申誡2次；萬華分局長陳勇華、偵查隊長被連帶處分。

台北市政府今天發布新聞稿表示，理解過往同志與多元性別社群在聚集場所遭遇不平等對待、羞辱及身分曝光的經驗，留下長期集體傷痛，這次事件使部分民眾再次感受到恐懼，再次向受到影響的民眾、社群鄭重致歉。

針對民間團體要求盡速公布獨立、具有外部監督的檢討報告，北市府說，事件發生後，警察局已對相關員警、帶隊官及萬華分局長核予申誡、記過等懲處，並完成行政調查報告報送警政署，警政署近日核復在案。

另外，民間團體7日向台北地檢署提出刑事告發涉犯違法搜索、強制及剝奪行動自由等罪，由地檢署偵辦中，警察局積極配合提供相關資料，將依檢察官偵結情形，適時擬議相關人員行政責任。

北市府重申，不應以性傾向、性別認同、身心障礙身分或場所屬性作為選擇性查緝的依據，將持續督導警察局落實執法紀律與人權保障，避免再次發生類似情形。

北市府也提到，除強化第一線執法人員的教育訓練，也將參採同志團體相關意見，研訂警察人員執法指引，將社群的實際經驗與這次事件反映的問題，轉化為具體的執法規範與勤務參考。

針對這次事件受影響民眾，北市府將提供法律諮詢、心理諮商相關資源與協助管道，讓有需要的民眾能獲得實際支持，可透過北市府LGBT+資訊專區取得相關資訊，或由LGBT+資訊專線協助轉介市府免費法律諮詢服務、社區心理衛生中心等資源。