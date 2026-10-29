新北城市展明登場 「日常體能王」闖關抽Switch等大獎

運動不一定要上健身房！「2026新北城市展」明天登場，體育局推出「日常體能王」互動體驗展，明起在新北市三重安芯中心5樓登場，將日常生活情境設計成體能闖關遊戲，民眾可透過線上測驗打造專屬角色，再到現場挑戰反應力、平衡感及手眼協調，還能走訪新北各地國民運動中心蒐集角色配件，完成任務有機會抽中Nintendo Switch 2、MacBook Neo等大獎。

體育局表示，「日常體能王」以「城市動起來，你跟上了嗎？」為主題，規畫線上共遊、現場體驗及全市巡迴3大任務，希望打破民眾對運動的既定印象，透過遊戲化設計，讓不同年齡、不同運動習慣的民眾都能輕鬆參與。

活動從線上測驗開始，民眾進入活動網站，花30秒就能測出專屬選手角色，包括「市場叫賣王」、「補教名師」、「貓步怪盜」等，再帶著角色到現場挑戰不同關卡。

現場設置「忍者菜市場」、「三寶過馬路」及「怪奇洗衣店」3大體驗關卡。忍者菜市場考驗反應力、協調性及爆發力，民眾須快速按下亮燈按鈕；三寶過馬路則要隨著燈號變化完成通行挑戰，考驗反應與平衡；怪奇洗衣店透過投擲遊戲，測試手眼協調及身體控制能力。

完成挑戰還能累積成績、登上排行榜，與其他參與者一較高下，排行榜每小時更新一次，適合親子、朋友揪團挑戰。

除展場闖關，活動也串聯新北各地國民運動中心，民眾走訪指定場館，就能解鎖角色限定配件，包括林口空氣槍、三峽網球拍、三重弓箭、泰山滑板，以及淡水、板橋、鶯歌的匹克球等，透過線上蒐集裝備，進一步認識各運動中心的特色項目。

體育局也準備闖關好禮，民眾完成實體關卡後，可憑手環完賽紀錄至服務台抽選完賽禮，獎品包括中信特攻、富邦悍將及SPORTsLAND等紀念小物；另登錄抽獎資料，還有機會抽中Nintendo Switch 2、MacBook Neo、人氣餐廳餐券及運動商品禮券。

「日常體能王」展期自30日至12月27日，每周一固定休館。30日至11月12日開放時間為上午10時至下午5時，11月13日起至12月27日則延長至晚間8時。