2026毛寶貝好生活友善耶誕趴 11/21登場

「2026毛寶貝好生活友善耶誕趴」將於11月21日在板橋車站站前廣場熱鬧登場！新北市政府動物保護防疫處今年以寵物「食、衣、住、行」為主題，規劃四大主題區、精彩舞台節目、友善市集及人氣十足的「毛寶趣味障礙賽」，讓飼主帶著毛寶貝一起體驗友善生活、享受節慶樂趣。活動豐富、名額有限，尤其迷宮式障礙賽已開放網路報名，歡迎飼主把握機會，與毛寶貝提前相約歡度耶誕。

今年活動特別邀請知名寵物KOL「珺珺」與會跳舞的邊境牧羊犬「布布」合作拍攝宣傳影片，帶領民眾走訪新北市各處寵物友善空間，發掘日常生活中的友善好去處。動保處官方臉書粉絲專頁也將推出活動專區，邀請飼主上傳家中毛寶貝搭配趣味配件的照片，參加抽獎活動，有機會將實用好禮帶回家。

活動現場規劃四大主題區，從健康照護到生活體驗一次滿足。「動保育教區」提供毛寶貝認養、寵物疫苗施打及晶片登記等服務；「萌寵動態區」安排專業寵物美容師義剪、獸醫師免費義診及動保大富翁闖關活動，讓民眾邊玩邊學動物保護知識；「友善市集區」集結寵物食品、用品及創意商家，提供多元選擇；「主題打卡拍照區」則布置充滿耶誕氣息的拍照場景，讓飼主與毛寶貝留下專屬節慶回憶。

舞台節目也將輪番登場，包括「台北愛樂合唱團」帶來動物主題曲目、珺珺與布布展現人犬互動與訓練默契，以及新北市搜救犬及農業部動植物防疫檢疫署檢疫犬也將帶來專業工作示範，讓民眾了解工作犬如何透過訓練協助搜救及檢疫任務，現場並安排有獎徵答，讓大人小孩都能從活動中認識動物、學習動保知識。

深受飼主歡迎的「毛寶趣味障礙賽」今年再升級，由專業訓犬師規劃迷宮式賽道，讓飼主透過引導與毛寶貝合作闖關，考驗彼此的默契與協調性。凡完成報名並參賽者，皆可獲得專屬參賽禮，前三名隊伍還有競賽獎品。活動即日起開放網路報名，名額有限、額滿為止。

新北市動保處表示，推動寵物友善生活，不只提供友善空間，更需要飼主落實責任飼養、重視毛寶貝的健康與行為需求。透過這場耶誕活動，希望讓民眾在歡樂的節慶氛圍中，增進動物照護知識、體驗人寵共好的生活，也讓更多收容毛寶貝有機會找到幸福的家。

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