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新北少年隊輔導中輟生績優 連續8年獲教育部表揚

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市少年隊獲選全國中輟預防及復學工作績優行政機關，今獲教育部國教署副署長戴淑芬頒獎表揚，由少年隊長廖睿辰代表領獎。圖／新北市警局提供
新北市少年隊獲選全國中輟預防及復學工作績優行政機關，今獲教育部國教署副署長戴淑芬頒獎表揚，由少年隊長廖睿辰代表領獎。圖／新北市警局提供

教育部今日於高雄漢來大飯店巨蛋會館舉行「2026年度全國中輟預防業務傳承研討會暨表揚大會」，由國教署副署長戴淑芬親自頒獎，表揚投入中輟預防與復學輔導的績優機關。新北市政府警察局少年警察隊再度榮獲「全國行政機關組績優單位」，締造連續8年獲獎紀錄，展現新北市跨單位輔導與協尋中輟生的卓越成效。

新北市少年警察隊長期投入中輟生協尋與輔導工作，不僅關心學生安全及返校狀況，更重視後續的就學適應。隊長廖睿辰指出，影響學生就學的因素多元，涵蓋家庭、課業及同儕關係等層面。警方於協尋期間，除確實掌握行蹤與安全，亦會視個別需求連結教育及社福等專業資源，研擬妥善輔導措施，協助少年重返校園。

少年隊長廖睿辰指出，今年獲選的代表性案例中，一名學生因個人及家庭因素中斷學業，經少年隊員警持續關懷，並積極整合家長、學校與社福力量共同協助，終於逐步改善其學習狀況。目前該名學生已能穩定到校上課，家庭關係亦獲明顯改善。廖睿辰強調，協尋僅是輔導第一步，唯有透過跨單位合作與長效關懷，才能防範再次中輟。

新北市警局表示，連續8年獲得中央表揚，不僅是對第一線員警辛勞付出的高度肯定，更是警政、教育及社政單位長期緊密協力的成果。各部門共同構築安全的防護網，積極協助陷入困境的少年，為基層輔導工作樹立良好典範。

展望未來，新北市警局將持續深化跨局處合作機制，落實中輟生協尋、追蹤與復學輔導工作。針對有需要的青少年，警方將及早介入並提供專業資源，從源頭預防少年偏差行為與犯罪發生，全力守護青少年健全成長。

新北市少年隊（左3）今獲選全國中輟預防及復學工作績優行政機關。圖／新北市警局提供
新北市少年隊（左3）今獲選全國中輟預防及復學工作績優行政機關。圖／新北市警局提供

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