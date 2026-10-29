快訊

川普救不了選情！共和黨候選人紛紛與他保持距離

舊行動電源回收送150元！期限7天規則曝 再加碼行充舊換新折500元

河口湖命案井女出殯 母泣不成聲…友人：母女不是外界傳的那樣

聽新聞
0:00 / 0:00

永和樂動川端盛大登場 首度打造新店溪水上煙火與藝文廊道饗宴

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
受颱風影響延期的永和「2026樂動川端 點亮藝文廊道」活動，將於10月30日傍晚在川端橋畔登場。圖／永和區公所提供
受颱風影響延期的永和「2026樂動川端 點亮藝文廊道」活動，將於10月30日傍晚在川端橋畔登場。圖／永和區公所提供

受颱風影響延期的永和「2026樂動川端 點亮藝文廊道」活動，將於10月30日傍晚在川端橋畔登場。永和區公所精心規劃廊道走讀、溪畔野餐、水岸音樂會及水上煙火秀四大主題，邀請民眾在秋高氣爽的季節走進水岸，感受藝術與自然交織的城市魅力。活動採免報名、自由參加方式，讓民眾輕鬆享受充實的秋日午後與浪漫夜晚。

活動一大亮點為全長約3.8公里的「廊道走讀」，特別邀請永和在地網紅羅小白親自帶領民眾參與。路線從新北市市定古蹟網溪別墅出發，沿途經過川端人行橋並跨越新店溪，一路漫步至臺北市市定古蹟紀州庵文學森林。這條路線不僅串聯新北與臺北兩地，更完美融入歷史建築、藝術美學與文學底蘊，讓民眾放慢節奏重新認識雙北的人文風景。

永和區長周慶珍表示，這條走讀路線將河岸步道化為跨越城市界線的藝術廊道，讓美術與文學隔著河流展開深度對話。除了靜態的人文走讀，活動現場亦設置「溪畔野餐」與「水岸音樂會」，鼓勵民眾席地共享美食、伴隨秋風欣賞水岸景致。民眾可以依照個人時間與喜好自由選擇加入，不必趕行程，輕鬆體驗最愜意的河岸休閒時光。

今年活動最受注目的重頭戲為首度推出的「水上煙火秀」。永和區公所在企業贊助支持下，首次於新店溪水面上架設大型浮台施放煙火，為新店溪夜空打造獨一無二的水岸視覺饗宴。煙火秀更結合秀朗國小66位管樂團學童的現場演奏，悠揚樂聲與璀璨花火交相輝映，將河岸風景化身為充滿藝術感染力的舞台，為活動留下難忘的記憶。

區長周慶珍指出，期盼透過多元且具創意的活動內容，將河岸自然景觀、在地歷史文化與藝文能量緊密串聯。這項活動不僅能讓大家看見永和不同以往的城市魅力，也期望讓新店溪成為連結城市、文化與人群的重要場域。區公所期盼藉由藝術廊道的建立，提升在地居住品質，並帶動雙北兩岸的文化交流與休閒觀光效益。

由於活動適逢週五傍晚車潮，且周邊水門與河濱停車空間相對有限，永和區公所特別提醒參觀民眾多加利用大眾運輸工具前往。民眾可搭乘捷運中和新蘆線至「頂溪站1號出口」，步行經博愛街約5分鐘即可抵達楊三郎美術館，或沿光復街直行往水門方向步行約8分鐘抵達川端橋河濱會場，兼顧節能減碳並避免交通壅塞。

永和 煙火 煙火秀

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

高雄萬聖節狂歡派對來了 連嗨3天360度巨型南瓜燈點亮衛武營

維也納少年合唱團美聲響徹全台！玉山銀行第13度邀請來台，天籟童聲獻唱〈青春嶺〉

中原Carry！永續原力 LEVEL UP ↑全人教育實踐共好｜中原大學USR成果展暨專題論壇熱血登場

2026台灣咖啡節「咖了 for world」 從雲林出發與世界喝一杯

相關新聞

永和樂動川端盛大登場 首度打造新店溪水上煙火與藝文廊道饗宴

受颱風影響延期的永和「2026樂動川端 點亮藝文廊道」活動，將於10月30日傍晚在川端橋畔登場。永和區公所精心規劃廊道走讀、溪畔野餐、水岸音樂會及水上煙火秀四大主題，邀請民眾在秋高氣爽的季節走進水岸，感受藝術與自然交織的城市魅力。活動採免報名、自由參加方式，讓民眾輕鬆享受充實的秋日午後與浪漫夜晚。

新北市土城現任里長候選人涉以餐會、桂圓蛋糕賄選　遭檢聲押禁見

新北市土城區學士里現任里長黄榮葵，涉嫌於今年6月間，以每桌7000元的桌菜宴請選民，席開17桌，又在席間發放某知名品牌的桂圓蛋糕，因此遭人檢舉涉嫌賄選。新北地檢署昨兵分三路拘提黃女並約談28名證人，訊後將黃女聲押禁見。

下交流道踩不到煞車…車禍倖存「我還有任務」 開啟林碧惠20餘年志工生涯

新北市政府今舉辦第16屆金志獎，表揚績優志工與團隊。其中耕莘醫院志工林碧惠20多年前經歷一場交通意外，當下雖毫髮無傷，卻讓她體會生命的珍貴，「能全身而退，代表我還有未完成的任務」，從此投入志願服務，至今逾20年，更長期在安寧病房陪伴癌末病人走過生命最後一程，這次獲頒特殊貢獻獎。

公辦都更 大直鄰損案旁兩社區 都更簽約

北市基泰大直案，造成東側與南側二處社區嚴重鄰損，啟動公辦都更，昨終於簽約，兩案估引入四十四點六二、五十點三一億元投資金額，打造大直新地標，許多住戶直呼，過程辛苦不是三言兩語可說清，感謝北市住都中心的盡心盡力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。