永和樂動川端盛大登場 首度打造新店溪水上煙火與藝文廊道饗宴

受颱風影響延期的永和「2026樂動川端 點亮藝文廊道」活動，將於10月30日傍晚在川端橋畔登場。永和區公所精心規劃廊道走讀、溪畔野餐、水岸音樂會及水上煙火秀四大主題，邀請民眾在秋高氣爽的季節走進水岸，感受藝術與自然交織的城市魅力。活動採免報名、自由參加方式，讓民眾輕鬆享受充實的秋日午後與浪漫夜晚。

活動一大亮點為全長約3.8公里的「廊道走讀」，特別邀請永和在地網紅羅小白親自帶領民眾參與。路線從新北市市定古蹟網溪別墅出發，沿途經過川端人行橋並跨越新店溪，一路漫步至臺北市市定古蹟紀州庵文學森林。這條路線不僅串聯新北與臺北兩地，更完美融入歷史建築、藝術美學與文學底蘊，讓民眾放慢節奏重新認識雙北的人文風景。

永和區長周慶珍表示，這條走讀路線將河岸步道化為跨越城市界線的藝術廊道，讓美術與文學隔著河流展開深度對話。除了靜態的人文走讀，活動現場亦設置「溪畔野餐」與「水岸音樂會」，鼓勵民眾席地共享美食、伴隨秋風欣賞水岸景致。民眾可以依照個人時間與喜好自由選擇加入，不必趕行程，輕鬆體驗最愜意的河岸休閒時光。

今年活動最受注目的重頭戲為首度推出的「水上煙火秀」。永和區公所在企業贊助支持下，首次於新店溪水面上架設大型浮台施放煙火，為新店溪夜空打造獨一無二的水岸視覺饗宴。煙火秀更結合秀朗國小66位管樂團學童的現場演奏，悠揚樂聲與璀璨花火交相輝映，將河岸風景化身為充滿藝術感染力的舞台，為活動留下難忘的記憶。

區長周慶珍指出，期盼透過多元且具創意的活動內容，將河岸自然景觀、在地歷史文化與藝文能量緊密串聯。這項活動不僅能讓大家看見永和不同以往的城市魅力，也期望讓新店溪成為連結城市、文化與人群的重要場域。區公所期盼藉由藝術廊道的建立，提升在地居住品質，並帶動雙北兩岸的文化交流與休閒觀光效益。

由於活動適逢週五傍晚車潮，且周邊水門與河濱停車空間相對有限，永和區公所特別提醒參觀民眾多加利用大眾運輸工具前往。民眾可搭乘捷運中和新蘆線至「頂溪站1號出口」，步行經博愛街約5分鐘即可抵達楊三郎美術館，或沿光復街直行往水門方向步行約8分鐘抵達川端橋河濱會場，兼顧節能減碳並避免交通壅塞。