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新北市土城現任里長候選人涉以餐會、桂圓蛋糕賄選　遭檢聲押禁見

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導
新北市土城區學士里現任里長黄榮葵（左黃背心者），涉嫌以每桌7000元的桌菜，席開17桌宴請選民，又在席間發放桂圓蛋糕涉嫌賄選，遭新北地檢署搜索、約談後聲押禁見。圖／翻攝FB黄榮葵
新北市土城區學士里現任里長黄榮葵（左黃背心者），涉嫌以每桌7000元的桌菜，席開17桌宴請選民，又在席間發放桂圓蛋糕涉嫌賄選，遭新北地檢署搜索、約談後聲押禁見。圖／翻攝FB黄榮葵

新北市土城區學士里現任里長黄榮葵，涉嫌於今年6月間，以每桌7000元的桌菜宴請選民，席開17桌，又在席間發放某知名品牌的桂圓蛋糕，因此遭人檢舉涉嫌賄選。新北地檢署昨兵分三路拘提黃女並約談28名證人，訊後將黃女聲押禁見。

全案由新北檢檢察官陳禹潔指揮新北市警局刑警大隊，持法院核發的搜索票，前往黃女住處、里辦公室及其擔任負責人的富比世科技共3處搜索，同時拘提黃女和約談相關證人到案說明。

新北檢表示，黃女經檢察官訊問後，認為其涉犯公職人員選罷法對於有投票權之人交付賄賂罪及稅捐稽徵法以不正當方法逃漏稅捐罪等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有湮滅證據、勾串證人之虞，而有羈押之必要，故向法院聲請羈押禁見。

土城 賄選 里長 新北市選舉 2026九合一選舉

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