下交流道踩不到煞車…車禍倖存「我還有任務」 開啟林碧惠20餘年志工生涯

新北市政府今舉辦第16屆金志獎，表揚績優志工與團隊。其中耕莘醫院志工林碧惠20多年前經歷一場交通意外，當下雖毫髮無傷，卻讓她體會生命的珍貴，「能全身而退，代表我還有未完成的任務」，從此投入志願服務，至今逾20年，更長期在安寧病房陪伴癌末病人走過生命最後一程，這次獲頒特殊貢獻獎。

林碧惠回憶車禍當時仍餘悸猶存指出，當時要下安坑交流道，卻不知為何踩不到煞車，她靠著意志力左閃右閃，才終讓車停下，雖毫髮無傷，但卻讓她飽受驚嚇，哭了好幾個小時。

「能夠全身而退，代表我還有未完成的任務」，林碧惠從此開起長達20餘年的志願服務人生，長期參與救國團、紅十字會及十三行博物館等公益服務，從社區關懷、安全救生、救災到導覽工作都有，2000年她接受天主教耕莘醫院安寧志工專業培訓，投入安寧病房服務，至今累計服務1萬487小時。

林碧惠除協助病房行政及庶務工作，更長期陪伴癌症末期病人走過生命最後一程，面對病人的身體不適、情緒低落及家屬的不安，她總是耐心傾聽、主動關懷，透過溫暖而穩定的陪伴，給予病人及家屬支持。她也持續接受安寧療護、病人自主權利法及溝通技巧等訓練，將所學運用在服務現場。

林碧惠也擔任急診志工服務，她憑藉過去接受的救生員及緊急救護員（EMT）訓練，遇到突發狀況時能沉著判斷、迅速反應，配合醫療團隊處理，成為急診第一線醫護人員的可靠夥伴。

這次獲獎的還有還有八里愛心教養院志工陳劉秀，她服務逾25年，從最初「想為身心障礙者做些事情」的初心，到如今志願服務成為生活的一部分，長期協助院生盥洗、穿鞋襪、餵食等日常起居，並一對一陪伴重度及極重度身心障礙院生參與活動。

新北市長侯友宜表示，新北市是全國人口最多的城市，城鄉差距大，宛如台灣縮影，政府預算有限，但民力資源無窮，感謝志工團隊長期投入社福、文教、警消及環保等服務，讓市府各項為民服務更加到位。

侯友宜指出，新北市目前有1962個志工隊，志工人數超過19萬人，每年累積服務時數突破2200萬小時，從公私部門、醫療院所到學校及社區，都能看見志工投入服務的身影，感謝志工用愛與關懷照亮城市每個角落。

新北市社會局長李美珍表示，本屆金志獎獲獎志工及團隊來自社福、教育、文化、衛生、環保、警消、勞工、交通、農業、財稅、民政及地政等領域，展現志願服務的多元成果，也看見志工長年深耕、持續付出的力量。