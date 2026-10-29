公辦都更 大直鄰損案旁兩社區 都更簽約

北市基泰大直案，造成東側與南側二處社區嚴重鄰損，啟動公辦都更，昨終於簽約，兩案估引入四十四點六二、五十點三一億元投資金額，打造大直新地標，許多住戶直呼，過程辛苦不是三言兩語可說清，感謝北市住都中心的盡心盡力。

副市長、北市住都中心董事長張溫德與皇昌福榮合作聯盟董事長黃重雷、長虹建設總經理李耀中簽約，許多住戶也到場見證。

「大直儒玉」更新前共一○八戶、「大直藏璽」則有一三九戶，均為百分之一百私有產權，住戶參與公辦都更意願比例分別為百分之八十六點一一、百分之九十二點八○；前者更新後規畫一幢二棟、地上十九層及地下四層建築，後者為一幢二棟、地上二十四層及地下四層建築。

南側住戶說，公辦都更過程，住都中心一直很認真媒合較優質的廠商，如今找到長虹建設，他和其他住戶都抱持很期待的心情；至於未來原地重建的居住問題，他仍會找尋大直的房子，也建議市府可協助年長者更有效率的媒合。

張溫德說，市府指定住都中心擔任實施者，雖然去年第一次公告招商因市場因素無人投標，經再檢討及與住戶溝通後調整兩案招商條件。住都中心表示，簽約後將攜手出資者團隊向住戶說明優化方案，並啟動溝通作業，收集住戶意見，調整規畫設計後再辦理正式選屋程序，若順利進行，預計明年第四季提送事權報核，可望於二○二九年核定。