新北敬老卡擴大用途 116年納入健檢及超商消費

新北市社會局今天表示，敬老愛心卡點數已加碼至600點，預計116年起使用範圍開放折抵溫泉、觀光巴士、復康巴士及健檢；下半年農會、藥局與超商將可使用，鼓勵長者走出家門。

新北市社會局長李美珍今天在市政會議，專題報告生育、兒少照顧、支持婦女家庭、協助身障、長照安老的社會安全網。

她提到，截至今年9月底，敬老愛心卡持卡人數超過97萬人，已經逐步擴大使用範圍，擴大點數至600點，今年7月起開放YouBike 2.0E電輔車，預計116年上半年開放折抵溫泉、觀光巴士、復康巴士；下半年更將300點數擴及農會、藥局與超商使用。

衛生局長陳潤秋表示，預計明年1月1日起，敬老愛心卡也可以使用在市立聯合醫院及衛生所健康檢查。這些措施都鼓勵長輩多走出家門、增進社會參與。

市府表示，盤點戶籍有22萬戶為獨居人口，銀髮照顧持續升級，不僅成立「獨居長者通報暨資源整合中心」守護獨老，更完成每一個里都有銀髮俱樂部的目標。

市長侯友宜表示，新北市的社會福利人口占全國第一，在全人服務下，從育兒至長輩要照顧每個人不要被遺忘。編列的預算達到目前的新台幣325億元，從108年至115年，共成長70%。另也透過「愛心大平台」的社會資源捐助，讓善的循環不斷滾動，他要謝謝社政人員在第一線的努力。