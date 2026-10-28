蘇巧慧化身神仙教母 現身淡水萬聖節派對

淡水區新市國小舉辦「水獺媽媽樂園萬聖狂歡派對」，吸引上千組家庭變裝前來參加，甚至有孩子扮演「小小水獺媽媽」。新北市長候選人、立法委員蘇巧慧參與並首度挑戰變裝，身穿斗篷、手持魔法棒，化身迪士尼經典動畫角色「神仙教母」，讓現場大小朋友驚呼連連，爭相與蘇巧慧互動、合照，蘇巧慧更於現場獻唱神仙教母施展魔法時所唱的歌曲，全場一起打拍子合唱，氣氛熱絡而溫馨。

蘇巧慧表示，「水獺媽媽樂園」的核心理念就是讓孩子「做中學、學中玩」，萬聖變裝任務為例，從扮演什麼角色，到搭配哪些配件，其實都是讓孩子練習表達想法、學習自己做決定的好機會，透過日常生活中的趣味體驗，陪伴孩子逐步培養自主探索與思考的能力，現場不僅有公主、超人、牛仔、消防員、南瓜等經典造型，甚至還有小朋友別出心裁扮演「小小水獺媽媽」，氣氛相當歡樂溫馨。

蘇巧慧指出，她擔任立委深耕新北超過十年，已為新北市43所中小學爭取操場、廁所、地坪等超過230項校園軟硬體翻新，新市國小，她也與新北市議員鄭宇恩攜手爭取校內足球場的翻新整建。蘇巧慧強調，未來若有機會擔任新北市長，要讓新北成為育兒家庭安居樂業的首選城市，除了透過福利與照顧政見，為育兒家庭減輕負擔，更將打造「95公分視角」友善城市，從孩子的高度重新檢視交通建設、人行道等公共設施，降低大眾運輸座椅及拉桿高度，為孩子建立更安全、舒適的成長環境，也讓家長更放心。

「水獺媽媽樂園」活動自今年六月開跑以來，已陸續巡迴板橋、林口、淡水、汐止、鶯歌、中和與土城等地，不僅場場吸引上千名親子熱情參與，更有許多家長與小朋友直呼「還想再來！」。這次適逢萬聖節前夕，團隊也特別在淡水舉辦萬聖派對，除了鼓勵親子合作變裝，也增設面部彩繪攤位，盼為更多家庭留下充滿歡笑的親子回憶。