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國民黨新北同步拜票 汐止議員候選人站路口懇託

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
議員候選人站在路口向市民問候、尋求支持。圖／觀天下有線電視提供
議員候選人站在路口向市民問候、尋求支持。圖／觀天下有線電視提供

年底選戰逼近，在完成號次抽籤的隔一天，今(28)日，國民黨新北市長侯選人李四川，串聯新北29區議員候選人在各地路口同步拜票汐止區黨籍議員候選人白珮茹以及何元楷，一早分別站新台五路、大同路口與南興路口，向民眾請託，爭取支持。

汐止區在新台五路、大同路口上班的人車很多，爭取連任的新北市議員候選人白珮茹偕同忠孝里長丁彥伶，以及新昌里長林碧霞，起了個大早，和上班族們問好，最重要的是要為3號李四川賣力催票。

新北市議員候選人白珮茹表示，今天主要是新北市跟李四川以及候選人的聯合大路口拜票的活動，謝謝所有的支持者陪著一起為李四川加油、為新北加油、也為白珮茹加油，希望這場三合一選舉，李四川可以贏得最後的勝利，為新北市民服務，白珮茹也可以延續各項建設的推動，帶給汐止還有地方更好的未來。

汐止區另一個站點則是在新台五路、南興路口，上班時間一樣車多，新北市議員候選人何元楷帶著志工團隊站路口，勤揮手問好，懇請支持。

新北市議員候選人何元楷指出，今天早上七點就已經到新台五路、南興路口，七點站到九點，是國民黨新北29區所有的議員及議員候選人同步拜票，所以一早就帶著志工站路口，因為新台五路、南興路口車流量很多，來跟街坊鄰居打聲招呼，希望在11/28日，拜託大家能夠出來，支持3號市長候選人李四川、2號議員候選人何元楷。

這一天新北市29區各區的議員候選人站在不同路口向市民問候、尋求支持，年底選戰剩下一個月的時間，各候選人賣力催票、拉票，爭取11/28日選民手中神聖的一票。

汐止 議員 拜票

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