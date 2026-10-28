國民黨新北同步拜票 汐止議員候選人站路口懇託

年底選戰逼近，在完成號次抽籤的隔一天，今(28)日，國民黨新北市長侯選人李四川，串聯新北29區議員候選人在各地路口同步拜票，汐止區黨籍議員候選人白珮茹以及何元楷，一早分別站新台五路、大同路口與南興路口，向民眾請託，爭取支持。

汐止區在新台五路、大同路口上班的人車很多，爭取連任的新北市議員候選人白珮茹偕同忠孝里長丁彥伶，以及新昌里長林碧霞，起了個大早，和上班族們問好，最重要的是要為3號李四川賣力催票。

新北市議員候選人白珮茹表示，今天主要是新北市跟李四川以及候選人的聯合大路口拜票的活動，謝謝所有的支持者陪著一起為李四川加油、為新北加油、也為白珮茹加油，希望這場三合一選舉，李四川可以贏得最後的勝利，為新北市民服務，白珮茹也可以延續各項建設的推動，帶給汐止還有地方更好的未來。

汐止區另一個站點則是在新台五路、南興路口，上班時間一樣車多，新北市議員候選人何元楷帶著志工團隊站路口，勤揮手問好，懇請支持。

新北市議員候選人何元楷指出，今天早上七點就已經到新台五路、南興路口，七點站到九點，是國民黨新北29區所有的議員及議員候選人同步拜票，所以一早就帶著志工站路口，因為新台五路、南興路口車流量很多，來跟街坊鄰居打聲招呼，希望在11/28日，拜託大家能夠出來，支持3號市長候選人李四川、2號議員候選人何元楷。

這一天新北市29區各區的議員候選人站在不同路口向市民問候、尋求支持，年底選戰剩下一個月的時間，各候選人賣力催票、拉票，爭取11/28日選民手中神聖的一票。