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提升校園通廊環境 議員助淡水區竹圍國小增雨遮設施

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
議員爭取經費將空間拓寬、改進遮罩，並改善地坪平整度，希望讓孩子們在校園活動時能更加安全。圖／紅樹林有線電視提供
議員爭取經費將空間拓寬、改進遮罩，並改善地坪平整度，希望讓孩子們在校園活動時能更加安全。圖／紅樹林有線電視提供

為提供學童更安全的校園通行環境，新北市議員陳偉杰接獲竹圍國小家長會與校方反映後，積極向教育局爭取近百萬預算，進行「觀山樓」與「向陽樓」之間連接通道雨遮及地坪的改善工程。議員也親赴校園視察完工狀況，盼能徹底解決過去雨天路滑、易造成學生跌倒的安全隱患。

竹圍國小校長林愛玲表示，校內觀山樓與向陽樓之間的連接通道原本雨遮涵蓋面積較小且較為老舊，每逢大雨襲來，通道容易濕滑，學童行經時常有跌倒受傷的風險。非常感謝陳偉杰議員協助學校挹注經費，讓學校得以全面擴建並改善雨遮。這次改善工程不僅將雨遮覆蓋範圍擴大、加強邊緣遮蔽嚴密度，材質上也特別選用適合淡水多雨氣候的不銹鋼烤漆與百葉設計，兼具耐用性與質感。

陳偉杰議員視察後指出，過去舊有的雨遮覆蓋率不足，遇到較大風雨時無法有效遮蔽，容易造成地坪積水滑倒。這次爭取經費將空間拓寬、改進遮罩，並改善地坪平整度，希望讓孩子們在校園活動時能更加安全。陳偉杰同時感謝學校行政團隊與教育局的大力支持，讓改善工程順利盡善盡美完工。

竹圍國小校方也藉此提醒學生，雖然通行環境已獲完善改善，在廊道與公共空間活動時仍應特別注意安全、避免追逐，共同維持優質且安全的校園學習環境。

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